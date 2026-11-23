மதுரை மாநகர் முழுவதும் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் நாளை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதற்படை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நாளை மகாதீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலின் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதியளித்து உச்ச நீதிமன்றம் நவம்பர் 20 அன்று உத்தரவிட்டது.
நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் பாஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, நவம்பர் 24 அன்று திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு ஒரு முறை மட்டுமே அனுமதியளிப்பதாக தீர்ப்பளித்தது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்த்திகை மகாதீபம் நாளை ஏற்றப்படவுள்ள நிலையில், இன்று 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்து மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும் மதுரை மாவட்டம் முழுவதும், இன்று தொடங்கி புதன்கிழமை (நவம்பர் 25) காலை 10 மணி வரை, போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக மதுரை ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.