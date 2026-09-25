தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில் “சைலண்ட்” ஆக களம் இறங்கும் கவுண்டம்பாளையம் கனிமொழி எம்.எல்.ஏ!

தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக, சட்டமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ் அமைதியான முறையில் களப்பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் பல்வேறு கட்சிகள் களமிறங்கியுள்ள நிலையில், தொகுதி முழுவதும் அரசியல் கட்சிகளின் பிரசாரம் தீவிரமடைந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், பெரிய அளவிலான ஆர்ப்பாட்டமான பிரசாரங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதைக் காட்டிலும், மக்களை நேரடியாக சந்திப்பது, அவர்களின் பிரச்சினைகளை கேட்பது, உள்ளூர் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவது, தொகுதி நிலவரத்தை களத்தில் இருந்து அறிந்து கொள்வது ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் கனிமொழி சந்தோஷின் பிரசார அணுகுமுறை அமைய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த சில நாட்களாக தாராபுரம் தொகுதியில் தேர்தல் களம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பல்வேறு கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் பிரசாரத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஆனால், “அதிக சத்தம் இல்லாமல்… அதிகமான மக்கள் சந்திப்புடன்…” என்ற அணுகுமுறையில் கனிமொழி சந்தோஷ் களமிறங்க இருப்பது, தாராபுரம் தேர்தல் களத்தில் புதிய கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொகுதியின் கிராமங்கள், நகர்ப்புற பகுதிகள், தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், இளைஞர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரையும் நேரடியாக சந்தித்து, அவர்களின் தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை கேட்டறிவதற்கான களப்பணிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது.
“பிரசாரம் என்பது வெறும் மேடைப் பேச்சு அல்ல; மக்களின் குரலை நேரில் கேட்பதுதான் உண்மையான களப்பணி” என்ற அடிப்படையில், கனிமொழி சந்தோஷின் பிரசாரப் பயணம் அமைய உள்ளதாக அவரது தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர்.