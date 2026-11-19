சென்னை கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தவெக உறுப்பினரான வி.எஸ். பாபு (75) உடல்நலக்குறைவு மற்றும் மாரடைப்பு காரணமாக இன்று பிற்பகல் காலமானார். அவரது மறைவுக்குத் தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
உடல்நலக் குறைவு காரணமாகக் கடந்த செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள எம்.ஜி.எம் தனியார் மருத்துவமனையில் வி.எஸ். பாபு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். கடந்த 70 நாட்களுக்கும் மேலாகத் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் மருத்துவக் குழுவினர் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து மோசமடைந்து இன்று பிற்பகல் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் பலனின்றி இன்று பிற்பகல் 2.24 மணிக்கு அவரது உயிர் பிரிந்ததாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
வி.எஸ். பாபு மறைவுச் செய்தி அறிந்து தமிழக ஆளுநர் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ""கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் திரு. வி.எஸ். பாபு அவர்களின் மறைவுச் செய்தி அறிந்து மிகுந்த வேதனையும் துயரமும் அடைந்தேன்.
அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அன்னாரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட வி.எஸ். பாபு, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று சட்டமன்ற உறுப்பினரானார். முன்னதாக தி.மு.க- வில் 2006 முதல் 2011 வரை புரசைவாக்கம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அவரது மறைவுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் நேரில் சென்றும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகவும் தங்களது இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.