கேரள அரசு ரூ.8.64-க்கு மின்சாரம் வாங்குவதாக ஸ்டாலின் சொல்வது பொய்- அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதிலடி!

தமிழக அரசின் மீது குற்றம் சாட்டும் ஸ்டாலின், தனது சொந்த கட்சியினரின் ஊழல் வரலாற்றை பார்க்க வேண்டும் என்றும், அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு, அன்பில் மகேஷ் ஆகியோர் மீதான ஊழல் வழக்குகளே திமுகவின் ஆட்சிக்கு சிறந்த உதாரணம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
கேரள அரசு ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை வெறும் ரூ.8.64-க்கு கொள்முதல் செய்வதாகவும், அதே நேரத்தில் தமிழக அரசு அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்குவதாகவும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறிய குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் பொய்யானது என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியுள்ளார். தமிழக அரசின் மின் கொள்முதல் விவகாரத்தில் எவ்வித ஊழலும் நடைபெறவில்லை என்றும், தமிழக அரசின் மீது திட்டமிட்டு பொய்யான தகவல்களை பரப்பி அரசியல் ஆதாயம் தேட திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முயற்சித்து வருவதாகவும் நிர்மல் குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கடந்த 70 ஆண்டு காலமாக திமுக தமிழகத்திற்கு ஏற்படுத்திய பேரழிவுகளை சீரமைக்கவே தற்போதைய அரசு போராடி வருவதாக குறிப்பிட்ட அவர், திமுக ஆட்சி காலத்தில் தான் மின்சாரத் துறையில் மிகப்பெரிய குளறுபடிகள் நடந்திருப்பதாகவும், தமிழகம் இருளில் மூழ்கிவிடக் கூடாது என்ற நல்ல நோக்கத்திற்காகவே, குறுகிய கால தேவையை பூர்த்தி செய்ய கேஸ் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் சற்று கூடுதல் விலை கொடுத்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாகவும், இது ஒரு தவிர்க்க முடியாத நடவடிக்கை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். இதனை ஊழல் என்று சித்தரிப்பது உள்நோக்கம் கொண்டது.
மேலும், ஸ்டாலின் கூறிய கருத்துக்கு கேரள அரசு தரப்பிலேயே மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிர்மல் குமார் சுட்டிக்காட்டினார். தமிழக அரசின் மீது குற்றம் சாட்டும் ஸ்டாலின், தனது சொந்த கட்சியினரின் ஊழல் வரலாற்றை பார்க்க வேண்டும் என்றும், அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு, அன்பில் மகேஷ் ஆகியோர் மீதான ஊழல் வழக்குகளே திமுகவின் ஆட்சிக்கு சிறந்த உதாரணம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். பெரியார் அறக்கட்டளையில் போலி நூல்களை வைத்து ஊழல் செய்தது வெட்கக்கேடான செயல் என்றும், பாலியல் குற்றவாளியான ஜெம் வீரமணியை ஓராண்டுக்கும் மேலாக முந்தைய திமுக அரசு பாதுகாத்ததையும் அவர் கூறியுள்ளார்.