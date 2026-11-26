சிவகங்கை தொகுதி காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி பி. சிதம்பரம், 'திஷா' (DISHA) கூட்டத்தில் ஆளும் கட்சியான த.வெ.க.-வின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்காதது குறித்து தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
'திஷா' என்பது பல்வேறு அரசு துறைகள் மற்றும் திட்டங்களை ஆய்வு செய்வதற்கான ஒரு நிறுவன அமைப்பாகும். சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட மாவட்ட நிர்வாகம் முழுவதுமே இந்த 'மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு' (DISHA) கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளனர் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
"தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் 'திஷா' கூட்டத்தை புறக்கணிப்பது, தங்கள் பொறுப்பில் இருந்து தவறுவதாகும். இன்று சிவகங்கையில் நடைபெற்ற 'திஷா' கூட்டத்தில் த.வெ.க. கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் கலந்துகொள்ளாதது மிகுந்த ஏமாற்றமளிக்கிறது" என்று கார்த்தி சிதம்பரம் தனது சமூக ஊடக பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.