தமிழக செய்திகள்

திரையுலகின் புதுமை.. ஜனநாயகத்தின் குரல்..!– கமல்ஹாசனை வாழ்த்திய உதயநிதி ஸ்டாலின்!

கமல்ஹாசன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திரைத்துறையினரும், அரசியல் தலைவர்களும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.
udhayanithi stalin
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நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் இன்று தனது 73-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திரைத்துறையினரும், அரசியல் தலைவர்களும் வாழ்த்துகைள தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் த கமல்ஹாசனை நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், கூறியிப்பதாவது:-

இன்று பிறந்த நாள் காணும் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும் - மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கலைஞானி உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் சாரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்தினோம்.

இந்திய திரையுலகில் தொடர் புதுமைகளை ஏற்படுத்துவதோடு - அரசியல் களத்தில் சமத்துவம் மற்றும் ஜனநாயகத்தின் குரலாக ஓங்கி ஒலிக்கும் கமல் சாரின் பணிகள் மென்மேலும் சிறக்கட்டும்.

இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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