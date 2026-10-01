வடகிழக்கு பருவமழை அக்.15-ல் தொடங்கும் - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

தென் தமிழ்நாடு மற்றும் தென் கேரள பகுதிகளில் இயல்பான அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது இயல்பான அளவிலோ மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
* தமிழ்நாட்டில் அக்.15 முதல் 21-ந்தேதிக்குள் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளது.
* பருவமழை காலத்தில் தென் தீபகற்ப இந்தியாவில் சராசரியாக மழைப்பொழிவு இருக்கலாம்.
* தென் தமிழ்நாடு மற்றும் தென் கேரள பகுதிகளில் இயல்பான அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது இயல்பான அளவிலோ மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
* நடப்பாண்டில் எல் நினோ காரணி வலுவாக உள்ளது. இது நவம்பர் இறுதி வரை வலுவாக நீடித்து படிப்படியாக குறையத் தொடங்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.