தமிழக செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழை அக்.15-ல் தொடங்கும் - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

டிசம்பர் மாதம் வரை எல் நினோ நடுநிலையான தாக்கத்தையே ஏற்படுத்தக்கூடும்.
Rain
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தென் தமிழ்நாடு மற்றும் தென் கேரள பகுதிகளில் இயல்பான அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது இயல்பான அளவிலோ மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

* தமிழ்நாட்டில் அக்.15 முதல் 21-ந்தேதிக்குள் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளது.

* பருவமழை காலத்தில் தென் தீபகற்ப இந்தியாவில் சராசரியாக மழைப்பொழிவு இருக்கலாம்.

* தென் தமிழ்நாடு மற்றும் தென் கேரள பகுதிகளில் இயல்பான அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது இயல்பான அளவிலோ மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.

* நடப்பாண்டில் எல் நினோ காரணி வலுவாக உள்ளது. இது நவம்பர் இறுதி வரை வலுவாக நீடித்து படிப்படியாக குறையத் தொடங்கும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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