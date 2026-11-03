தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்த கைதிகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்த உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்த கைதிகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை தேவையா? என மருத்துவக் குழு ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 17 கைதிகள் உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுவதுப்போல் நடித்து சிறை காவலரை தாக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.தீவிர தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு, 42 மணி நேரத்திற்குள் 17 கைதிகள் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் கடலூர், மதுரை, சேலம் மற்றும் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தப்பிய கைதிகள் சிறையில் துன்புறுத்தப்பட்டதாக வீடியோ வெளியிட்ட விவகாரம் தொடர்பாக, தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணையக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், மதுரையை சேர்ந்த ஆறுமுகத்தம்மாள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், எனது மகன் மீனாட்சி சுந்தரத்தை கொள்ளை மற்றும் கஞ்சா வைத்திருந்ததாக காவல் துறை கைது செய்து தேனி சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.மீனாட்சி சுந்தரம் முன்னதாக கஞ்சா தொடர்பான வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்த பிறகு, 2026 பிப்ரவரியில் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் என்று அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டச் சிறையில் தனது மகன்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தபோது, கைதிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம் மோசமாக இருப்பதாகவும், அதில் புழுக்கள் இருந்ததாகவும் மீனாட்சி சுந்தரம் புகார் தெரிவித்ததாக ஆறுமுகத்தம்மாள் குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும், நேர்காணல்களின்போது உறவினர்கள் கொண்டு வந்த பொருட்களைச் சிறைக் காவலர்கள் பறித்துக்கொள்வது மற்றும் பார்வையாளர்களிடமிருந்து வலுக்கட்டாயமாகப் பணம் வசூலிப்பது குறித்தும் அவர் கவலை தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் சிறைக்குள் நடந்ததாக கூறப்படும் கொடுமைகள் உள்ளிட்ட சம்பவத்திற்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஒரு பாரபட்சமற்ற விசாரணை தேவை என்றும் ஆறுமுகத்தம்மாள் கூறினார்.
நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த மீனாட்சி சுந்தரத்தை சிறை காவலர்கள் மீண்டும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். . சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள எனது மற்றொரு மகன் திருப்பதி மற்றும் சிறை கைதிகள் சோலை முகிலேஸ்வரன், சபரி நாத் ஆகியோரையும் சிறை காவலர்கள் பலமாக தாக்கியுள்ளனர்.
கைதிகளுக்குக் காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்தபோதிலும், அவர்களுக்குப் போதுமான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை என்று மனுதாரர் குற்றம் சாட்டினார். அக்டோபர் 30 அன்று, அவரது மகன்களும் மற்ற இரண்டு கைதிகளும் தேவையான சிகிச்சையைப் பெறாமல் தேனி மாவட்டச் சிறையிலிருந்து சேலம் மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டன
கைதிகளின் அரசியலமைப்பு உரிமைகளைச் சுட்டிக்காட்டிய மனுதாரர், சட்டப்பிரிவின் 21-வது பிரிவின் கீழ் உள்ள வாழ்வதற்கான உரிமையானது, நீதிமன்றக் காவலில் இருக்கும்போதும் மனித மாண்புடன் வாழ்வதற்கும் முறையான மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறுவதற்கும் உள்ள உரிமையை உள்ளடக்கியது என்று வாதிட்டார்.
சிறையிலிருந்து தப்பித்தல் என்பது கைதிகளுக்கு எதிரான உடல்ரீதியான வன்முறையையோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சையை மறுப்பதையோ நியாயப்படுத்த முடியாது என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்படிருந்தது . சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜெகதீஷ் சந்திரா மற்றும் பி. கார்த்திகேயன் அமர்வு முன் இந்த வழக்கானது விசாரப்ணைக்கு வந்தது
தற்போது சேலம் மற்றும் பாளையங்கோட்டை (திருநெல்வேலி) மத்திய சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 4 கைதிகளையும், அந்தந்த பகுதி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் மற்றும் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணையம் இணைந்து உடனடியாகப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்
இந்த மருத்துவக் குழுவினர் கைதிகளுக்கு சிகிச்சை தேவை என பரிந்துரைத்தால், அதன் அடிப்படையில் எவ்வித தாமதமும் இன்றி உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்
தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்து தற்போது கடலூர், சேலம், மதுரை ஆகிய சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மற்ற கைதிகளுக்கும் மருத்துவ சிகிச்சை தேவையா என்பது குறித்து சட்டப்பணிகள் ஆணையம் ஆய்வு செய்து அறிவிக்க வேண்டும என கூறி விசாரணையை ஒத்திவைத்துள்ளனர்.