தமிழக செய்திகள்

சுஸ்லான் நிறுவனம் குறித்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி: அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்

முந்தைய காலங்களில் தமிழ்நாட்டை விட்டுச் சென்ற குறிப்பிட்ட முன்னணி நிறுவனம் ஒன்று, தற்போதைய அரசின் தீவிர முயற்சியால் மீண்டும் மாநிலத்திற்கு ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது.
Minister Keerthana
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தமிழ்நாட்டில் தொழிற்பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் பிரபல சுஸ்லான் நிறுவனம் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவிற்குத் தனது முதலீடுகளை முழுமையாக மாற்றிவிட்டதாகப் பரவி வரும் வதந்திகளுக்குத் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா திட்டவட்டமான விளக்கம் அளித்துள்ளார். சட்டமன்றத்தில் விதி எண் 111-ன் கீழ் திருத்த அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்து பேசிய அவர், சுஸ்லான் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து இயங்குவதோடு, தொழில் விரிவாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாகவே ஆந்திராவிலும் முதலீடு செய்துள்ளதாக தெளிவுபடுத்தினார்.

ரூ.500 கோடி புதிய முதலீடு மற்றும் 500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு

முந்தைய காலங்களில் தமிழ்நாட்டை விட்டுச் சென்ற குறிப்பிட்ட முன்னணி நிறுவனம் ஒன்று, தற்போதைய அரசின் தீவிர முயற்சியால் மீண்டும் மாநிலத்திற்கு ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் ரூ.500 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய தொழில் திட்டங்களைத் தொடங்கவுள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 500 இளைஞர்களுக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்புகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஒரு தொழில் நிறுவனம் ஒரு மாநிலத்தில் செயல்படும் அதேவேளையில், சந்தை வாய்ப்புகளுக்காக அண்டை மாநிலங்களிலும் தனது முதலீடுகளை மேற்கொள்வது இயல்பான வர்த்தக நடைமுறையாகும். எனவே, ஆந்திராவில் சுஸ்லான் செய்துள்ள ஒப்பந்தங்களைத் தமிழ்நாட்டுடன் தவறாகத் தொடர்புபடுத்தி வதந்திகளைப் பரப்ப வேண்டாம் என்று அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார். தமிழ்நாட்டில் இந்நிறுவனத்தின் தொழிற்பணிகள் தடங்கலின்றித் தொடரும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டது.

சின்னப்பிள்ளை சுயஉதவிக் குழு

பேரவை விவாதத்தின் போது, மதுரை மாவட்டத்தில் சின்னப்பிள்ளை சுயஉதவிக் குழுவின் மூலம் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது தொடர்பாகத் தாம் பேசிய உரையின் சில பகுதிகள் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டு செய்திகளில் வெளியானதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். அவ்வாறு தவறாகப் பதிவான கருத்துகள் பேரவைக் குறிப்பில் இருந்து முறைப்படி திருத்தப்பட்டுச் சரியான வடிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் விளக்கமளித்தார்.

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