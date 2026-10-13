ஊழியர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட விவகாரம் - ரேஷன் கடைகள் நாளை வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு

அழுகிய வெங்காயம் விற்பனை செய்ததாக ரேஷன் கடை ஊழியர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து வேலைநிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளிச்சந்தைகளில் வெங்காயம் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதை தொடர்ந்து, அதனை கட்டுப்படுத்த ரேஷன் கடைகளில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தமிழக அரசு சார்பில் குறைவான விலைக்கு வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கூட்டுறவுத் துறை மூலமாக ரேஷன் கடைகளில் கிலோ ரூ.35-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
மதுரவாயல் ரேஷன் கடையில் பொதுமக்களுக்கு தரமற்ற வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்ட புகார் எழுந்தது. அந்த புகாரை தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட கடையின் விற்பனையாளரை சஸ்பெண்ட் செய்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை இணைப் பதிவாளர் உத்தரவிட்டார்.
இந்தநிலையில், ரேஷன் கடை பணியாளர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து நாளை மாநிலம் தழுவிய அளவில் ரேஷன் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று தமிழ்நாடு ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. நாளை காலை 9 மணி முதல் ரேஷன் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.