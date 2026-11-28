சென்னை அம்பத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்குப் போதை மாத்திரைகள் மற்றும் கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்த 26 வயது இளைஞரைக் கொரட்டூர் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். அவரிடமிருந்து 3,500 போதை மாத்திரைகள் மற்றும் 1 கிலோ கஞ்சா ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கைது செய்யப்பட்ட நபர் சென்னை துரைப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த அஜித் குமார் (26) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். அம்பத்தூர் மற்றும் கொரட்டூர் பகுதிகளில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதாகக் காவல்துறையினருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, கொரட்டூர் காவல் ஆய்வாளர் ஜார்ஜ் மில்லர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் ரெயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், சந்தைகள் மற்றும் மக்கள் கூடும் பொது இடங்களில் தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது கொரட்டூர் ரெயில் நிலையத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் நின்று கொண்டிருந்த அஜித் குமாரை மடக்கிப் பிடித்து அவரது கைப்பையைச் சோதனையிட்டபோது, அதில் போதை மாத்திரைகள் மற்றும் கஞ்சா மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் பல அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அஜித் குமார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களைத் தொடர்பு கொள்வதற்காகப் பல சமூக வலைதளக் குழுக்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்து வந்துள்ளார்.
காவல்துறையினரிடம் சிக்காமல் இருக்கவும், தனது அடையாளத்தை மறைக்கவும் வாடிக்கையாளர்களைப் பொது இடங்களில் மட்டுமே சந்தித்து போதைப்பொருட்களைக் கொடுத்துள்ளார்.
கடந்த ஒரு வருடமாக இந்தப் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த அஜித் குமார், வார இறுதி நாட்களில் தனது நண்பர்களின் உதவியுடன் மும்பைக்குச் சென்று அங்கிருந்து போதை மாத்திரைகள் மற்றும் கஞ்சாவை வாங்கி வந்துள்ளார்.
சென்னையில் கஞ்சாவின் தரத்தைப் பொறுத்து 5 கிராம் கஞ்சாவை ரூ.500 முதல் ரூ.1,500 வரை மாணவர்களிடம் விற்பனை செய்து வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தற்போது அஜித் குமாரைக் கைது செய்துள்ள போலீசார், அவருக்கு மும்பையில் போதைப்பொருள் சப்ளை செய்த கும்பல் மற்றும் சென்னையில் அவருடன் தொடர்பில் இருந்த நபர்கள் குறித்துத் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.