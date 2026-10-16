‘கேட்காதீங்க’: உண்மை சரிபார்ப்புக் குழு குறித்த விவரங்கள் RTI-கீழ் வழங்கப்படாது - தமிழ்நாடு அரசு!

தமிழ்நாட்டின் உண்மை சரிபார்ப்புக் குழுவை, தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவாக மறுசீரமைத்தது தொடர்பான விவரங்களை, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு மறுத்துள்ளது.
உண்மை சரிபார்ப்புக் குழுவை, தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவாக பெயர் மாற்றுவதற்கோ அல்லது மறுசீரமைப்பதற்கோ அங்கீகாரம் அளிக்கும் சரியான அரசாணை அல்லது நிர்வாக ஒப்புதலை, தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின்கீழ், ஜீவிதா என்பவர் கோரியிருந்தார்.
இந்நிலையில், 2026 செப்டம்பர் 24 தேதியிட்ட அரசின் பதிலில், விண்ணப்பதாரர் கோரியுள்ள வடிவத்தில் தகவல்களை வழங்குவதற்கு இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வழிவகை இல்லை என தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005-இன் பிரிவு 7(9)-ஐ மேற்கோள்காட்டி தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியின் கீழ் 2023 அக்டோபர் 6 அன்று, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை மூலம் இந்த உண்மை சரிபார்ப்பு பிரிவு கொண்டுவரப்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் இந்த குழுவை செயல்படுத்துவதற்கு 80 பணியிடங்களை அரசு அனுமதித்தது. இதற்காக அப்போது ரூ.1.4 கோடியும், ஆண்டுதோறும் 3.5 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் குடிமைப் பணித் தேர்வுக்குத் தயாராகும் ஜீவிதா என்பவர், இந்தப் பிரிவின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புகள், பதவி வாரியாக அனுமதிக்கப்பட்ட பணியாளர் எண்ணிக்கை மற்றும் அவர்களின் சம்பளங்கள், தற்போது பணிபுரியும் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை, காலிப் பணியிடங்கள், அப்பிரிவின் மீது அதிகாரம் செலுத்தும் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், அத்துடன் அவர்களுக்குப் பொறுப்புகளை வழங்கும் உத்தரவுகள் தொடர்பான விவரங்களைக் கோரியிருந்தார்.
இந்த தகவல்களை வழங்க அரசு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், “தவெக அரசு வெளிப்படையான ஆட்சி பற்றிப் பேசுகிறது, ஆனால் ஒரு பிரிவு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நிறுவும் ஆவணங்கள் கிடைக்காதபோது, வெளிப்படைத்தன்மை எங்கே இருக்கிறது?” என ஜீவிதா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இந்தப் பிரிவின் பெயர்மாற்றம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், கடந்த ஜூலை இப்பிரிவிற்கு தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவு எனப் பெயர் மாற்றி, விஜய்யின் இணைய ரசிகர் மன்றத்தின் நிறுவனரும், தவெகவின் சமூக ஊடகப் பிரிவுத் தலைவருமான குரு என்ற குரு தலைவாவை அதன் பொறுப்பாளராக தவெக அரசு நியமித்தது.
பொதுவாக இந்த பிரிவின்படி, "கோரப்படும் தகவலானது, பொது அதிகார அமைப்பின் (Public Authority) வளங்களை அளவுக்கு அதிகமாக திசைதிருப்பும் வகையிலோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஆவணத்தின் பாதுகாப்புக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலோ இருந்தால், விண்ணப்பதாரர் கேட்ட அதே வடிவத்தில் தகவல்களை வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை" என்று சட்டம் கூறுகிறது.