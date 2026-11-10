முதலமைச்சர் விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனாவிற்கு எதிராக அவதூறு? சாட்டை துரைமுருகனுக்கு முன்ஜாமின் வழங்கியது உயர் நீதிமன்றம்!

முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக அவதூறு வீடியோ வெளியிட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு முன்ஜாமின் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகன் செப்டம்பர் 30-ந்தேதி, தனது சாட்டை யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்ட வீடியோவில், முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு அவதூறு ஏற்படுத்தும் வகையில், கருத்துகள் தெரிவித்திருந்ததாகக் கூறி, தவெக நிர்வாகி ஒருவர் சென்னை சைபர் கிரைம் குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த வழக்கில் முன்ஜாமின் கோரி சாட்டை துரைமுருகன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், வீடியோவில் யாருக்கும் எதிராக எந்த அவதூறும் ஏற்படுத்தவில்லை என்றும், அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக இந்த வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி என்.ரமேஷ், சாட்டை துரைமுருகனுக்கு முன்ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.