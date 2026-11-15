சென்னையில் இருந்து 780 கி.மீ தொலைவில் புயல் சின்னம் மையம்

வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னையிலிருந்து 780 கி.மீ தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது.
வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தின் வேகம் 5 கி.மீ இருந்து 7 கி.மீ ஆக குறைந்தது.
காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நவம்பர் 17ம் தேதி மாலையில் மேற்கு மத்திய வங்கக்கடலில் தீவிர சூறாவளி புயலாக வலுப்பெறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், தீவிர சூறாவளி புயலாக மாறிய அடுத்த 2 நாட்களில் வடமேற்கு திசையில் ஆந்திர கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் நகர்வு மற்றும் தீவிரமடையும் தன்மையை வானிலை மைய அதிகாரிகள் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
புயல் கரையை நெருங்கும் திசை மற்றும் வேகம் குறித்த அடுத்தடுத்த வானிலை அறிவிப்புகளை பொதுமக்கள் உன்னிப்பாகக் கவனிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.