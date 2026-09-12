இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு?- சிபிஐ(எம்) மாநிலக் குழு நாளை அறிவிப்பு

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு தருவது என்பது தொடர்பாக நாளை அறிவிக்கப்படும்.
தமிழகத்தில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இதில் எந்தக் கட்சிக்கு ஆதரவளிப்பது என்பது குறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மார்க்சிஸ்ட்) கட்சி தனது அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாட்டை நாளை அறிவிக்க உள்ளது. இத்தேர்தல் களம் அரசியல் கட்சிகளிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சூழலில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இந்த முடிவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இடைத்தேர்தல் ஆதரவு நிலப்பாடு குறித்து விளக்கமளித்தார். அப்போது பேசுகையில், இரு தொகுதிகளின் கள நிலவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் உத்திகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக் கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்தார். கட்சியின் தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் கருத்துக்களைக் கேட்டறிந்த பின்னரே இறுதி முடிவு எட்டப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மாநிலக் குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளின் அடிப்படையில், நாளை பிற்பகல் 2 மணியளவில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு வாயிலாக தங்களது ஆதரவு நிலைப்பாடு முறைப்படி வெளியிடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், சிபிஐ(எம்) கட்சியின் இந்த அறிவிப்பு தொகுதி மறுசீரமைப்பு மற்றும் கூட்டணி கணக்குகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.