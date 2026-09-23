தமிழக செய்திகள்

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியில் குடிபோதையில் இருந்ததாக புகார்: ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்!

சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வைரலானதால் நடவடிக்கை
Suchindram Police
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குமரி மாவட்டம் சுசீந்திரம் போலீஸ் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட சிறப்பு போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர், பறக்கை பகுதியில் வழக்கு விசாரணைக்காக சென்றிருந்தார். வழக்கு விசாரணைக்கு சென்றபோது, அவரிடம் அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தகராறில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது.

வைரல் வீடியோ

போலீசாருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

விசாரணைக்கு வந்த சிறப்பு சப்-இன்ஸ்பெக்டர் குடிபோதையில் இருந்ததாக கூறிய அப்பகுதி மக்கள், அதனை தங்கள் செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்தனர். அந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது.

சப்-இன்ஸ்பெக்டரை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்

இது தொடர்பாக சுசீந்திரம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, உயர் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். இந்தநிலையில் வீடியோவில் இடம்பெற்றிருந்த சிறப்பு சப்-இன்ஸ்பெக்டரை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே ஆயுதப்படைக்கு மாற்றப்பட்ட சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தரப்பில், “தனக்கு குடிப்பழக்கம் கிடையாது என்றும், தன்னுடைய பேச்சு வழக்கே அப்படித்தான் இருக்கும்” என்றும் விளக்கம் அளித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது தொடர்பாக உயர் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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