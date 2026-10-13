மாநில அளவிலான கலைத்திருவிழா: மிருதங்க வாசிப்பில் கோயம்புத்தூர் அரசுப் பள்ளி மாணவர் முதலிடம் பிடித்து சாதனை!

தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் திறமையான மாணவர்களைக் கண்டறிவதற்காக நடத்தப்பட்ட மாநில அளவிலான 'கலைத்திருவிழா' போட்டிகள் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்றன.
இதில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் அன்னூர் அருகே உள்ள கோவில்பாளையத்தை சேர்ந்த பி.ஆர். பிரகதீஷ் (15) என்ற 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர், வாத்திய இசைப் பிரிவில் பங்கேற்று மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
பிரகதீஷ் வையாம்பாளையத்தில் உள்ள சுதந்திரா அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வருகிறார். தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களுடன் போட்டியிட்டு, தனது அசாத்திய மிருதங்க திறமையால் நடுவர்களைக் கவர்ந்து இந்த வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார்.
இப்போட்டியின் போது நடுவர்கள் பல்வேறு வகையான ராகங்கள் குறித்து 'ரேபிட் ஃபையர்' முறையில் அதிவேகமாகக் கேள்விகளை எழுப்பினர்.
அவற்றுக்கு மிகவும் துணிச்சலுடனும் புத்திசாலித்தனத்துடனும் பதிலளித்த பிரகதீஷ், மிருதங்க வாசிப்பு சுற்றிலும் தனது சிறப்பான திறமையை வெளிப்படுத்தியதாக அவரது பள்ளி ஆசிரியர்கள் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரகதீஷின் இசைத் திறமையைக் கண்டறிந்து, அவரை மாநில அளவிலான போட்டிக்கு ஊக்குவித்து வழிநடத்தியவர் அவரது பள்ளி இசை ஆசிரியை ஜெயலட்சுமி ஆவார்.
மாணவனின் இந்தச் சாதனை பள்ளிக்கும் கோவை மாவட்டத்திற்கும் பெரும் பெருமையைத் தேடித்தந்துள்ளதாகப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் சக ஆசிரியர்கள் வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
தனது வெற்றி குறித்துப் பேசிய மாணவர் பிரகதீஷ், "கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக எனது குருநாதர் வையாம்பாளையம் ஈஸ்வரனிடம் நான் பெற்று வரும் தீவிரமான பயிற்சியே, இந்த மாநில அளவிலான போட்டியில் நான் இவ்வளவு நம்பிக்கையுடன் வாசிக்கக் காரணமாக இருந்தது," என்று நன்றியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிரகதீஷ் ஏற்கனவே பல்வேறு கோயில்கள் மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகளில் மூத்த வித்துவான்களுடன் இணைந்து மிருதங்கம் வாசித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எதிர்காலத்தில் மிருதங்க பயிற்சியைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு, உலகின் முன்னணி இசைக்கலைஞர்களுடன் இணைந்து மேடைகளில் வாசிப்பதே தனது லட்சியம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த அரசுப் பள்ளி மாணவனின் சாதனை, அப்பள்ளியின் மற்ற மாணவர்களுக்கும் கலை மற்றும் இசையின் மீது பெரும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.