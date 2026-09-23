தமிழக செய்திகள்

தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வி.எஸ்.பாபு- நேரில் சென்று நலம் விசாரித்தார் முதலமைச்சர் விஜய்

விஎஸ் பாபு கடந்த 9 நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
TVK MLA VS Babu- TN CM Vijay
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சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கொளத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவை முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.

நுரையீரல் தொற்று காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் கொளத்தூர் எம்எல்ஏ விஎஸ் பாபு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

9 நாட்களாக அவர் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், இன்று முதலமைச்சர் விஜய் வி.எஸ்.பாபு உடல் நலம் குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.

கொளத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ விஎஸ் பாபுவை சந்தித்து, நலம் விசாரித்த விஜய் பின்னர் புறப்பட்டு சென்றார்.

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