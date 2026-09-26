தமிழக செய்திகள்

மதுரையில் வரும் 28-ந்தேதி ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்

பகல் 1 மணிக்கு புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைக்கிறார்.
TN CM Vijay
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மதுரைக்கு வரும் 28ம் தேதி வருகை தரும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், மீனாட்சி அம்​மன் கோவிலுக்​குச் செல்ல திட்​ட​மிட்​டுள்​ள​தால், பாது​காப்பு ஏற்​பாடு​களை போலீ​சார் தீவிரப்​படுத்தி வரு​கின்றனர்.

தாய்​மாமன் தங்க மோதிரம் திட்​டம்

உலகப் புகழ்​பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்​மன் கோவிலில் 17 ஆண்டு​களுக்​குப் பின்பு கடந்த 17-ம் தேதி மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில் லட்​சக்​கணக்​கான பக்​தர்​கள் பங்​கேற்று சாமி தரிசனம் செய்​தனர். இதனைத்தொடர்ந்து செப்​.18 முதல் அக்.2-ம் தேதி வரை மண்டல பூஜைகள் நடந்து வரு​கின்​றன.

இந்​நிலை​யில், அரசு மருத்​து​வமனை​களில் பிறக்​கும் குழந்​தைகளுக்​கான ‘தாய்​மாமன் தங்க மோதிரம் திட்​டம்’ தொடக்க விழா செப்​. 28-ம் தேதி உசிலம்​பட்​டி​யில் நடை​பெறு​வ​தாக இருந்தது. திடீரென இடம்மாற்​றப்​பட்​டு, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்​து​வ​மனை​யில் அதே தேதி​யில் நடை​பெறுகிறது.

மீனாட்சி அம்​மன் கோவில்

இதன் காரண​மாக, மதுரைக்கு வருகை தரும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், மீனாட்சி அம்​மன் கோவி​லிலும் தரிசனம் செய்ய திட்​ட​மிடப்​பட்​டுள்​ள​தாக அரசு வட்டாரத்தில் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, முதலமைச்சரை வரவேற்​கும் வகை​யில், கோவில் நிர்​வாகம், காவல்துறை சார்​பில் ஏற்​பாடு​கள் நடந்து வரு​கின்​றன.

முதன்​முறை​யாக மதுரைக்கு

முதலமைச்சரான பிறகு விஜய் முதன்​முறை​யாக மதுரைக்கு வரு​வ​தால், விமான நிலை​யத்​தில் இருந்து அரசு ராஜாஜி மருத்​து​வ​மனை வரை முதலமைச்சர் வரும் வழித்​தடம் உள்​ளிட்ட நகருக்​குள் அளிக்​கும் பாது​காப்பு குறித்​து, காவல்​துறை அதி​காரி​கள் ஆலோ​சித்து வரு​கின்​றனர்.

மேலும் அவர், மீனாட்சி அம்​மன் கோவிலிலும் தரிசனம் செய்​வ​தால், பாது​காப்பு ஏற்​பாடு​களை தயார் நிலை​யில் வைக்க உள்​ளூர், வெளியூர்​களில் இருந்து போலீ​சாரை வரவழைக்க திட்​ட​மிட்​டுள்​ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே முதலமைச்சரை வரவேற்கும் வகையில் ராஜாஜி மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள கட்டடங்கள் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு வர்ணம்பூசப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும், போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்த குண்டும் குழியுமான சாலைகள் சீரமைக்கப்பட்டு, புதிய தார்ச் சாலைகள் அமைக்கும் பணியும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி பெருந்திரளான பொதுமக்களும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தொண்டர்களும் திரள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

மாலை 4.30 மணிக்கு

மதுரை செல்லும் முதல்-அமைச்சர் விஜய், பகல் 12.30 மணிக்கு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார்.

பின்னர் பகல் 1 மணிக்கு புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைக்கிறார். இதனைத்தொடர்ந்து முதலமைச்சர் விஜய் மாலை 4.30 மணிக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Vijay
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