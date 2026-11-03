குழந்தைக்கு 'விஜய்' என பெயர் வைத்த முதலமைச்சர் விஜய்: தங்க மோதிரம் பரிசு!

சேலம் இளம்பிள்ளை பகுதியைச் சேர்ந்த பூஜாஸ்ரீ என்ற பெண், தனது பிறந்த குழந்தைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜயே நேரில் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசையைக் கொண்டிருந்தார். சிறு வயது முதலே விஜயின் தீவிர ரசிகையாகிய பூஜாஸ்ரீ, தனது கோரிக்கையைத் தெரிவித்து ஈரோட்டிற்கு வருகை தந்திருந்தார்.
இந்நிலையில், அந்தத் தாயின் நெகிழ்ச்சியான ஆசையை முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டு நேரில் சந்தித்துள்ளார். குழந்தையை தனது கரங்களில் ஏந்திய முதலமைச்சர், 'விஜய்' என மூன்று முறை குழந்தையின் காதில் உச்சரித்து பெயர் சூட்டினார். மேலும், குழந்தைக்கு அன்பளிப்பாக தங்க மோதிரத்தையும் அணிவித்து தனது பாசத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
காலை நேரத்தில் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையை மாலை நேரத்திற்குள் நிறைவேற்றிய முதலமைச்சரின் இந்த எளிய மற்றும் அன்பான செயலால் பூஜாஸ்ரீ மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மிகுந்த நெகிழ்ச்சி அடைந்தனர். தன் ஆசை நிறைவேறியதை எண்ணி கண்ணீர் மல்கிய தாய் பூஜாஸ்ரீ, முதலமைச்சருக்கு தனது நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்தார். இந்த நிகழ்வு தற்போது பொதுமக்களிடையேயும் தொண்டர்களிடையேயும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.