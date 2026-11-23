மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை மற்றும் முக்கிய நிர்வாக விவகாரங்கள் குறித்து, முதலமைச்சர் விஜயை, டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் நேரில் சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜயை, காவல்துறை இயக்குநர் (டிஜிபி) மகேஷ்குமார் அகர்வால் நேரில் சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார். மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை மற்றும் முக்கிய நிர்வாக விவகாரங்கள் குறித்து இந்தச் சந்திப்பில் விரிவாகப் பேசப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, திருப்பரங்குன்றம் தொடர்பான விவகாரம் உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரச்சனைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சந்திப்பு அரசியல் மற்றும் நிர்வாக வட்டாரங்களில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. முதலமைச்சரை அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு சந்தித்துப் பேசிய நிலையில், அடுத்ததாக டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து ஆலோசனை நடத்தியிருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது. சட்டரீதியான அம்சங்கள் மற்றும் கள நிலவரங்கள் குறித்து இரு வேறு கட்டங்களாக ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்கனவே நிலவி வரும் சூழல்கள் மற்றும் அதையொட்டிய சட்ட, சட்டம் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்து இந்த ஆலோசனையில் கவனம் செலுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், மாநிலத்தில் முன்னெடுக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் பிற முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய், டிஜிபியிடம் கேட்டறிந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சந்திப்பு தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.