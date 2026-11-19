சென்னையில் உள்ள 38 காவல் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் இந்தப் புகையிலைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.1 கோடியே 25 லட்சம் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களை உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினரும் காவல்துறையினரும் இணைந்து அழித்துள்ளனர். சென்னையில் உள்ள 38 காவல் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் இந்தப் புகையிலைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அப்பொருட்கள் கொடுங்கையூர் குப்பைக்கிடங்கில் பள்ளம் தோண்டி பாதுகாப்பான முறையில் அழிக்கப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களின் விற்பனை மற்றும் கடத்தலைத் தடுக்கக் காவல்துறையும் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையும் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. சில்லறைக் கடைகள், குடோன்கள் மற்றும் சந்தேகத்திற்குரிய இடங்களில் நடத்தப்படும் திடீர் சோதனைகளின் மூலம் பறிமுதல் செய்யப்படும் பொருட்கள் உரிய சட்ட விதிகளின்படி ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு அழிக்கப்படுகின்றன.
தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களின் பயன்பாடு பொது சுகாதாரத்திற்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருப்பதால், அவற்றின் விநியோகச் சங்கிலியை முற்றிலுமாக முடக்க அதிகாரிகள் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பாகப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளை ஒட்டிய இடங்களில் இத்தகைய பொருட்கள் கிடைப்பதைத் தடுக்கக் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், கொடுங்கையூர் குப்பைக்கிடங்கில் நடைபெற்ற இந்த அழிப்பு நடவடிக்கை சட்ட அமலாக்கத்தின் தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது.