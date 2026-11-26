சென்னை மாதவரம் பகுதியில் கார்த்திகை தீபத் திருநாளை முன்னிட்டு வீடுகளின் முன்பாக அகல் விளக்குகள் ஏற்றி வழிபாடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 2 வயது பெண் குழந்தை தனுஷ்கா உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், தீயில் சிக்கிய தனது குழந்தையைக் காப்பாற்ற முயன்ற தந்தை அறிவழகன் என்பவருக்கு சுமார் 85 சதவீத தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
மாதவரம் பகுதியில் குறுகலான சாலையின் இருபுறங்களிலும் ஏராளமான குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளன. கார்த்திகை தீபத் திருநாளை முன்னிட்டு அப்பகுதி மக்கள் தங்களது வீடுகளின் வாசல்களிலும், சாலையோரங்களிலும் அகல் விளக்குகளை ஏற்றி பக்தியுடன் வழிபாடு செய்து வந்தனர். அந்தப் பகுதியில் வழக்கம்போல் பொதுமக்கள் தீபம் ஏற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது அந்த வழியாக டீசல் கேனை எடுத்துச் சென்ற லாரி ஓட்டுநரின் கையில் இருந்த கேன் எதிர்பாராத விதமாகத் தவறி கீழே விழுந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதிலிருந்த டீசல் சாலையில் கசிந்து, அருகில் எரிந்து கொண்டிருந்த அகல் விளக்கின் தீப்பிழம்பில் பட்டதால் திடீரென தீப்பற்றியதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எரிபொருள் தீப்பற்றியதைத் தொடர்ந்து தீ மளமளவெனப் பரவியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டது. எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அங்கிருந்த வீடுகளுக்கும் தீ பரவும் அபாயம் உருவானது.
இந்தச் சூழலில் வீட்டிற்குள் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 2 வயது குழந்தை தனுஷ்கா தீயில் சிக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. தீயின் தாக்கத்திலிருந்து குழந்தையைக் காப்பாற்ற முடியாத நிலையில், உடல் கருகி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்ததாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
தனது பிஞ்சுக் குழந்தை தீயில் சிக்கியதைக் கண்ட தந்தை அறிவழகன், குழந்தையைக் காப்பாற்றும் நோக்கில் தீக்குள் துணிச்சலுடன் சென்றுள்ளார். அப்போது அவருக்கும் உடல் முழுவதும் தீ பரவி சுமார் 85 சதவீத தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இதையடுத்து, அங்கிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். தற்போது அவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையே, வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த குழந்தையின் தாயார் அஞ்சனா (32), அலறியடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடி வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. ஒரே குடும்பத்தில் நிகழ்ந்த இந்தத் துயரச் சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை நிலைகுலையச் செய்துள்ளது.
இந்தத் தீ விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். டீசல் கேன் தவறி விழுந்ததுதான் விபத்திற்குக் காரணமா, அதிலிருந்து வெளியேறிய எரிபொருள் அகல் விளக்கின் தீயில் பட்டு தீப்பற்றியதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்கள் உள்ளனவா என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும், விபத்து நிகழ்ந்த விதம், தீ பரவிய சூழ்நிலை மற்றும் சம்பவத்திற்கான முழுமையான காரணம் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கார்த்திகை தீபத் திருநாளை மகிழ்ச்சியுடனும் பக்தியுடனும் கொண்டாடிக் கொண்டிருந்த வேளையில், எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட தீ விபத்து ஒரு பிஞ்சுக் குழந்தையின் உயிரைப் பறித்துள்ளது. குழந்தையைக் காப்பாற்றப் போராடிய தந்தையும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வீடுகளில் ஏற்றப்படும் அகல் விளக்குகளுக்கு அருகில் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய எரிபொருட்கள் மற்றும் பொருட்களை வைக்கக் கூடாது என்பதையும், தீபத் திருநாளின்போது பொதுமக்கள் கூடுதல் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் இந்தச் சம்பவம் உணர்த்தியுள்ளது.