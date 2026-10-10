தமிழகம்- ஆந்திராவில் மழைக்கு வாய்ப்பு

காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு தமிழகம் மற்றும் தெற்கு கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசத்தை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது.
வங்காள விரிகுடா கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வடக்கு அந்தமான் கடலில் மேற்பரப்பு சுழற்சி தொடர்வதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக, இந்த மாதம் 13-ந் தேதி தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி, இந்த மாதம் 14-ந் தேதிக்குள் ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக உருவாக வாய்ப்புள்ளது என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு தமிழகம் மற்றும் தெற்கு கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசத்தை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகம், ஆந்திரா பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.