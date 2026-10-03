தடை செய்யப்பட்ட எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட உத்தரவிட முடியாது!- சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

சென்னை பாரிமுனைப் பகுதி மிக அடர்த்தியான வணிக வளாகங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதியாக உள்ளது.
சென்னை பாரிமுனை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள குறிப்பிட்ட வர்த்தக மையப் பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளை உடனடியாக மூட உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அரசு விதிகளின்படி தடை செய்யப்பட்ட தொலைவு வரம்பிற்கு அப்பால் அமைந்துள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட உத்தரவிட முடியாது எனக் கூறி மனுவை நிராகரித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை பாரிமுனைப் பகுதி மிக அடர்த்தியான வணிக வளாகங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதியாக உள்ளது. இங்கு இயங்கி வரும் சில டாஸ்மாக் கடைகளால் தினசரி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாகவும், அப்பகுதியில் சட்ட ஒழுங்குப் பிரச்சனைகள் தொடர்வதாகவும் மனுவில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. மேலும், மதுப்பிரியர்களின் நடமாட்டத்தால் வணிகப் பகுதிக்கு வரும் பொதுமக்கள், குறிப்பாகப் பெண் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பெரும் அசௌகரியத்திற்கு உள்ளாவதால், பொதுமக்களின் நலன் கருதி அந்தப் குறிப்பிட்ட கடைகளை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு அல்லது வேறு இடத்திற்கு மாற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் அரசு மற்றும் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் உள்ள மதுபானக் கடைகள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு சில்லறை விற்பனை விதிகளின்படியே அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தனர். மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிப் பகுதிகளில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் இருந்து மதுபானக் கடைகள் அமைப்பதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச தொலைவு விதிகள் (50 மீட்டர் வரம்பு) அனைத்தும் முழுமையாகப் பின்பற்றப்பட்டுதான் இந்தக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன என்றும், விதிகளுக்குப் புறம்பாக எந்தக் கடையும் அங்கு இயங்கவில்லை என்றும் நீதிமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தினர்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் விரிவாகக் கேட்டறிந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், அரசு நிர்ணயித்துள்ள சட்டப்பூர்வ தடை செய்யப்பட்ட எல்லை அல்லது தொலைவு வரம்பிற்கு அப்பால் விதிகளின்படி செயல்படும் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட இயலாது எனத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தது. வெறும் பொதுவான புகார்களின் அடிப்படையில் விதிகளுக்கு உட்பட்டு இயங்கும் கடைகள் மீது இத்தகைய கட்டுப்பாட்டு உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க முடியாது என குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், பாரிமுனை டாஸ்மாக் கடைகளை மூடக்கோரிய அந்த மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தனர்.