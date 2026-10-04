இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் ஓய்ந்தது: மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் நாளை மறுதினம் வாக்குப்பதிவு

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் வரும் 6-ம் தேதி நடக்கவுள்ள வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக செய்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் கடந்த முறை நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க. சார்பில் போட்டியிட்டு மதுராந்தகம் தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற சத்யபாமா ஆகியோர் தங்கள் எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். அதன்பின், அவர்கள் இருவரும் த.வெ.க.வில் இணைந்தனர்.
இதையடுத்து மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய 2 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது. இந்த தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவித்தது.
இதற்கான வேட்பு மனுதாக்கல் செப்டம்பர் 9-ம் தேதி தொடங்கி 16-ம் தேதி முடிவடைந்தது.
மதுராந்தகம் தொகுதியில் த.வெ.க. சார்பில் மரகதம் குமரவேல், தி.மு.க. சார்பில் பரந்தாமன், அ.தி.மு.க சார்பில் கணிதா சம்பத், மார்க்சிஸ்டு கம்யூனிஸ்டு சார்பில் சுகந்தி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜானகிராமன் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 28 பேர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
தாராபுரம் தொகுதியில் த.வெ.க. சார்பில் சத்யபாமா, தி.மு.க. சார்பில் சுகன்யா, அ.தி.மு.க. சார்பில் பானுமதி, இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி சார்பில் லட்சுமணன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கார்த்திகா உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
த.வெ.க. வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த 25-ம் தேதியும், நேற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதியில் பிரசாரம் செய்தார். கடந்த 30-ம் தேதி தாராபுரம் தொகுதியில் பிரசாரம் செய்த முதலமைச்சர் விஜய் மீண்டும் இன்று அங்கு பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார்.
தி.மு.க. வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக கட்சி தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், இளைஞர் அணி செயலாளர் உதயநிதி உள்ளிட்டோரும், அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமியும், கம்யூனிஸ்டு வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கு கேட்டு அக்கட்சிகளின் மாநில நிர்வாகிகளும் பிரசாரம் செய்தனர்.
நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், 2 தொகுதிகளிலும் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டார். த.வெ.க., தி.மு.க., அ.தி.மு.க. கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களும் தொடர்ந்து பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், 2 தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் ஓய்ந்தது. இதனால் கட்சி தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் இறுதிகட்ட பிரசாரத்தில் தீவிரம் காட்டினர். முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தாராபுரம் தொகுதியில் இறுதிக்கட்ட பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் இன்றுடன் பிரசாரம் ஓய்வதை தொடர்ந்து வரும் 6-ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. இதையடுத்து வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக செய்து வருகிறது.
வரும் 5-ம் தேதி அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்பட உள்ளன. இதற்கான பணியில் தேர்தல் அலுவலர்கள் தீவிரம் காட்டி வருகிறார்கள்.
வரும் 6-ம் தேதி மாலையில் வாக்குப்பதிவு முடிந்ததும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு வைக்கப்படுகின்றன. வரும் 9-ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இடைத்தேர்தலையொட்டி 2 தொகுதிகள் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளன.