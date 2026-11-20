அதிகரித்து வரும் மருத்துவச் செலவுகளும், சுகாதார அபாயங்களும், சுகாதார காப்பீட்டை நிதித் திட்டமிடலின் இன்றியமையாத பகுதியாக மாற்றியுள்ளன. எனினும், வெவ்வேறு அம்சங்கள், கவரேஜ் வரம்புகள், மற்றும் பலன்களை வழங்கும் ஏராளமான திட்டங்கள் இருப்பதால், சரியான சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்வது பெரும்பாலும் குழப்பமாக இருக்கும்.
கவரேஜ், க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட் ரேஷியோ, காத்திருப்புக் காலம், மற்றும் மருத்துவமனை நெட்வொர்க் போன்ற முக்கிய காரணிகளைப் புரிந்துகொள்வது, போதுமான நிதிப் பாதுகாப்பையும் நீண்ட கால சுகாதாரப் பாதுகாப்பையும் வழங்கும் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும்.
இந்தியாவில் சிறந்த சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டம் என்பது பிரீமியத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. அது வாங்குபவரின் வாழ்க்கைக் கட்டத்துக்குப் பொருந்தும் அமைப்பைக் கொண்டதாகவும், IRDAI-யின் பொது தரவின் மூலம் சரிபார்க்கக்கூடிய பதிவைக் கொண்ட காப்பீட்டு நிறுவனத்தினுடையதாகவும், மறைமுக வரம்புகள் இல்லாத பாலிசி விதிமுறைகளைக் கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். சிறந்த சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் பொதுவாக 95%-க்கும் அதிகமான க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட் ரேஷியோ, தெளிவான விலக்கு விதிமுறைகள், வாங்குபவரின் நகரத்தில் போதுமான அடர்த்தியுடைய கேஷ்லெஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் புதுப்பிப்பு வயது வரம்பு இல்லாத வாழ்நாள் புதுப்பிப்பு உரிமை ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். அறை வாடகை வரம்புகள், முன்னரே இருந்த நோய்களுக்கான காத்திருப்புக் காலம், மற்றும் குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகளுக்கான சப்-லிமிட்கள் ஆகியவையே, ஒப்பீட்டு வலைதளத்தில் ஒத்ததாகத் தோன்றும் திட்டங்களை, க்ளெய்ம் நேரத்தில் முற்றிலும் வேறுபட்ட செயல்திறனில் இருந்து பிரிக்கும் கட்டமைப்புக் காரணிகளாகும். பிராடக்ட் பிரோஷர் அல்ல, முழு பாலிசி ஆவணத்தையும் படித்த பிறகே முடிவு செய்யுங்கள். க்ளெய்ம் நேரத்தில் பிரச்சனை தரும் வரம்புகள், கையெழுத்திடுவதற்கு முன் கவனமாகப் பார்க்கும் எவருக்கும் எழுத்து வடிவில் தெளிவாகத் தெரியும். வாழ்நாள் புதுப்பிப்பு உரிமையும் உயர் க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட் ரேஷியோவும் முதலில் பார்க்க வேண்டிய அடிப்படைத் தேர்வுகள் - இவற்றைப் பின்பற்றிய பிறகே பிரீமியத்தை ஒப்பிடுங்கள்.
அதிகரித்து வரும் மருத்துவச் சிகிச்சைச் செலவுகள், மக்கள் பொருத்தமான சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டங்களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய தேவையை ஏற்படுத்துகின்றன. ஏனெனில் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் திட்டமே மருத்துவ அவசரகாலங்களில் அவர்களின் நிதிப் பாதுகாப்பைத் தீர்மானிக்கும். சரியான திட்டத்தைத் தேர்வு செய்வது, நிதி நிலைத்தன்மையைப் பாதுகாத்துக்கொண்டே உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெற மக்களுக்கு உதவுகிறது.
மருத்துவ அவசரகாலங்களில் போதுமான நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது
மருத்துவமனை அனுமதி, அறுவை சிகிச்சை மற்றும் சிகிச்சைச் செலவுகளை ஈடுசெய்கிறது
சொந்தச் செலவில் ஏற்படும் சுகாதாரச் செலவுகளைக் குறைக்கிறது
கேஷ்லெஸ் சிகிச்சை வசதிகளைப் பெற உதவுகிறது
எதிர்காலச் சுகாதார விலைவாசி உயர்வை சமாளிக்க உதவுகிறது
செக்ஷன் 80D-ன் கீழ் வரிச் சலுகைகளை வழங்குகிறது
தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு நீண்ட கால சுகாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது
ஒரு விரிவான சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டம், வாழ்நாள் பாலிசி புதுப்பிப்பு உரிமை, கிரிட்டிகல் இல்னஸ் கவரேஜ் மற்றும் எதிர்பாராத மருத்துவச் செலவுகளுக்கு எதிரான நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. வெவ்வேறு பாலிசிகளை ஒப்பிடும் செயல்முறை, தங்களின் குறிப்பிட்ட மருத்துவத் தேவைகளுக்கும் பட்ஜெட் வரம்புகளுக்கும் ஏற்ற சுகாதார கவரேஜைத் தேர்வு செய்ய மக்களுக்கு உதவுகிறது.
சுகாதார காப்பீட்டை வாங்கும்போது, நீங்கள் மிகச் சரியான முடிவை எடுக்க உதவும் சில குறிப்புகள் பின்வருமாறு:
தங்கள் பணியாளர்களுக்குக் காப்பீடு வழங்க விரும்பும் நிறுவனங்கள், ஸ்டார் ஹெல்த்தின் குழு சுகாதார காப்பீடு (Group Health Insurance) விருப்பங்களையும் பார்க்க வேண்டும்.
அனைத்து மருத்துவ அவசரகாலங்களையும் ஈடுசெய்யும் சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டங்களைத் தேர்வு செய்யுங்கள். இதில் மருத்துவமனை அனுமதி, அறுவை சிகிச்சை, ஐசியு கட்டணங்கள், மருந்துகள், மற்றும் அனுமதிக்கு முன்/பின் செலவுகள் அடங்கும். இத்தகைய திட்டங்கள் மருத்துவ அவசரகாலத்தின்போது சிறந்த பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்.
ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர் திட்டங்கள், முழுக் குடும்பத்திற்கும் ஒரே திட்டத்தை வழங்குவதால், அதிகப் பலன்களை அளிப்பதாகக் கருதலாம். இதன் பலன்களை அனுபவிக்க, இந்தியாவில் பொருத்தமான ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர் சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்தை வாங்கினால் போதும்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவச் சிகிச்சைச் செலவு உயர்ந்துகொண்டே இருப்பதால், சரியான சம் இன்சூர்டைத் தேர்வு செய்வது அவசியமாகிறது. சரியான முடிவை எடுப்பதற்கு முன், குடும்ப உறுப்பினர்களின் மருத்துவ வரலாறு, தனிநபர்களின் வாழ்க்கை முறை, வயது, மருத்துவச் செலவு உயர்வு, மற்றும் உங்கள் பகுதியில் சிகிச்சைச் செலவு ஆகிய பல காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
வாழ்நாள் புதுப்பிப்பு உரிமை கொண்ட சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டம், சுகாதாரத் தேவைகள் பொதுவாக அதிகரிக்கும் முதுமைக் காலத்திலும் இடைவிடாத கவரேஜை உறுதி செய்கிறது. இது பாலிசிதாரர்கள் வயது வரம்பு பற்றியோ, வயது அதிகரிப்பதால் கவரேஜ் இழப்பது பற்றியோ கவலைப்படாமல், தங்கள் பாலிசியைத் தொடர்ந்து புதுப்பிக்க உதவுகிறது.
க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட் ரேஷியோ, காப்பீட்டு நிறுவனம் க்ளெய்ம்களை வெற்றிகரமாகவும் திறமையாகவும் தீர்க்கும் திறனைக் காட்டுகிறது. தொடர்ந்து உயர் க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட் ரேஷியோ கொண்ட காப்பீட்டு நிறுவனத்தைத் தேர்வு செய்வது, மருத்துவ அவசரகாலத்தில் சீரான க்ளெய்ம் செயலாக்கத்துக்கும் உரிய நேரத்தில் நிதி உதவி பெறுவதற்கும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கும்.
பல சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டங்கள், முன்னரே இருந்த நோய்களை ஈடுசெய்வதற்கு முன் காத்திருப்புக் காலத்தை விதிக்கின்றன. குறைந்த காத்திருப்புக் காலம் கொண்ட திட்டங்களைத் தேர்வு செய்வது, பாலிசிதாரர்கள் தற்போதுள்ள மருத்துவ நிலைமைகளுக்கான சிகிச்சைப் பலன்களை விரைவில் பெற உதவுகிறது, தேவைப்படும்போது விரைவான நிதி உதவியையும் சிறந்த சுகாதாரப் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறது.
பல்வேறு சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டங்களை ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்வது, பிரீமியம் விலை, கவரேஜ், விலக்குகள், காத்திருப்புக் காலம், கோ-பேமெண்ட் விதிமுறைகள், மற்றும் நெட்வொர்க் மருத்துவமனைகள் போன்ற காரணிகளை ஆராய மக்களுக்கு உதவும். இது தேவையான சுகாதாரப் பாதுகாப்புடன், பணத்திற்கு ஏற்ற மதிப்பை வழங்கும் பாலிசிகளைத் தேர்வு செய்ய உதவும்.
எந்தவொரு சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்தையும் வாங்குவதற்கு முன், வாடிக்கையாளர் ஆதரவு சேவைகள் மற்றும் க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட் செயல்திறன் தொடர்பாக காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் நற்பெயரை அறிந்துகொள்வது அறிவுடைமையாகும்.
உங்கள் சுகாதார காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் நெட்வொர்க்கில் அதிக மருத்துவமனைகள் இருப்பது, அவசரகாலத்தில் கேஷ்லெஸ் அனுமதி வசதிகளை எளிதாகப் பெற உதவும். எனவே, உங்கள் பகுதியில் உள்ள புகழ்பெற்ற மருத்துவமனைகள் நெட்வொர்க்கில் உள்ளதா எனச் சரிபார்ப்பது நல்லது.
எந்தவொரு சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்திலும் எப்போதும் வரம்புகள் இருக்கும், இந்தத் திட்டங்களைப் படிப்பதன் மூலம், ஈடுசெய்யப்படாத சிகிச்சைகள், நோய்கள், மற்றும் நிலைமைகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள முடியும், இதனால் தவறான புரிதல்கள் மற்றும் க்ளெய்ம் நிராகரிப்புகளின் அபாயம் குறையும்.
மெட்டர்னிட்டி சிகிச்சைகள், பரிசோதனைகள், மற்றும் சிகிச்சை முறைகளுக்கு கணிசமான கட்டணங்கள் இருக்கக்கூடும். எனவே, சாதாரண பிரசவம், சிசேரியன் பிரசவம், மற்றும் அனுமதிச் செலவுகளை வசதியாக ஈடுசெய்ய போதுமான உயர் கவரேஜ் வரம்புகள் கொண்ட மெட்டர்னிட்டி இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
சில மெட்டர்னிட்டி இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகள், மெட்டர்னிட்டி பலன்களைப் பெற, கணவன் மற்றும் மனைவி இருவரும் ஒரே சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை வைக்கின்றன. எதிர்கால க்ளெய்ம் தொடர்பான சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, காப்பீட்டுத் திட்டத்தை வாங்குவதற்கு முன் பாலிசி நிபந்தனைகளையும் தகுதி விதிகளையும் கவனமாக ஆராயுங்கள்.
பெரும்பாலான மெட்டர்னிட்டி இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களில் சில மாதங்கள் முதல் பல ஆண்டுகள் வரையிலான காத்திருப்புக் காலம் இருக்கும். தேவைப்படும்போது மெட்டர்னிட்டி பலன்கள் தேவையற்ற தாமதமின்றி கிடைக்கும் வகையில், உங்கள் குடும்பத் திட்டமிடல் காலக்கெடுவுக்கு ஏற்ப பாலிசியைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
மெட்டர்னிட்டி கவரேஜ் பெரும்பாலும் கூடுதல் பிரீமியம் செலுத்த வேண்டிய ஆட்-ஆன் பலனாக வழங்கப்படுகிறது. நீண்ட கால நிதித் திட்டமிடலுக்காக மெட்டர்னிட்டி இன்சூரன்ஸ் பாலிசியைத் தேர்வு செய்வதற்கு முன், பிரீமியச் செலவு, செலுத்தும் திறன், மற்றும் கவரேஜ் பலன்களை கவனமாக ஒப்பிடுங்கள்.
சிறந்த சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்வது, வெறும் குறைந்த பிரீமியத்தைத் தேர்வு செய்வதை விட அதிகம் தேவைப்படுகிறது. சரியான திட்டம் விரிவான கவரேஜ், நம்பகமான க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட், வலுவான மருத்துவமனை நெட்வொர்க், மற்றும் உயரும் மருத்துவச் செலவுகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும்.
உங்கள் சுகாதாரத் தேவைகளை மதிப்பிடுவதிலிருந்து தொடங்குங்கள், பாலிசி அம்சங்களை ஒப்பிடுங்கள், மற்றும் அனைத்து விதிமுறைகளையும் கவனமாகப் புரிந்துகொள்ளுங்கள். சுகாதார காப்பீட்டை ஆரம்பத்தில் வாங்குவது பிரீமியத்தில் பணத்தைச் சேமிப்பது மட்டுமல்ல, எதிர்காலத்தில் சிறந்த நிதிப் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும்.
நன்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டம், மருத்துவ அவசரகாலங்களில் ஒரு பாதுகாப்பு வலையாகச் செயல்படுகிறது, மேலும் தரமான மருத்துவ சிகிச்சை எப்போதும் கைக்கு எட்டும் தூரத்தில் இருக்கிறது என்ற நிம்மதியை அளிக்கிறது.
தனிநபர் சுகாதார காப்பீடு (Health Insurance for Individuals) என்பது, பாலிசிதாரரின் சொந்த சுகாதார வரலாறு மற்றும் க்ளெய்ம் பதிவை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்ட, மிகக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தனிப்பட்ட சுகாதார கவரேஜை வழங்குகிறது. ஒரு உறுப்பினரின் பெரிய க்ளெய்ம் பொதுவான சம் இன்சூர்டைக் குறைக்கும் ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டருக்கு மாறாக, இண்டிவிஜுவல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் சம் இன்சூர்டு வேறு எவரின் மருத்துவ வரலாறு அல்லது க்ளெய்ம் அடுக்கத்தாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பிரீமியம் வயது மற்றும் மருத்துவப் பதிவை மட்டுமே பிரதிபலிக்கும். க்ளெய்ம் இல்லாத ஒவ்வொரு ஆண்டும், கூடுதல் செலவின்றி சம் இன்சூர்டை படிப்படியாக அதிகரிக்கும் நோ-க்ளெய்ம் போனஸாக மாறும் - ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு வெகுமதி அளிக்கும் நீண்ட கால கவரேஜ் வளர்ச்சி இது. நகரங்களுக்கிடையே அடிக்கடி இடம் மாறும் பணியாளர்களுக்கு, இண்டிவிஜுவல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் குறிப்பாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்: விரிவான தேசிய கேஷ்லெஸ் நெட்வொர்க் கொண்ட திட்டம் மும்பை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், அல்லது சென்னை என எங்கும் ஒரே மாதிரியாகச் செயல்படும். சிறந்த வழிமுறை: பிரீமியம் குறைவாக இருக்கும்போதே முன்கூட்டியே வாங்குங்கள், 95%-க்கும் அதிகமான க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட் ரேஷியோவும் வாழ்நாள் புதுப்பிப்பு உரிமையும் கொண்ட காப்பீட்டாளரைத் தேர்வு செய்யுங்கள், மேலும் வருமானமும் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும்போது சம் இன்சூர்டை ரூ.5 லட்சத்திலிருந்து ரூ.15-20 லட்சமாகப் படிப்படியாக அதிகரியுங்கள். ஒரு சுகாதாரப் பயம் முடிவெடுக்க வைக்கும் வரை காத்திருப்பது, அதிக பிரீமியத்தையும், மிக முக்கியமான நிலைமைகளுக்கே முன்னரே இருந்த விலக்குகளையும் உறுதி செய்யும்.