திருமண வரவேற்பில் புதுப்பெண்ணை தாக்கிய ராணுவ வீரர்: காலையில் ஜோடியானவர்கள்... மாலையில் பிரிந்தனர்...

குளச்சல் அருகே திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் மது போதையில் இருந்த புதுமாப்பிள்ளை திடீரென்று புதுப்பெண்ணையும், அவரது தந்தையும் தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குளச்சல் அருகே உள்ள ரீத்தாபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் 31 வயது ராணுவ வீரர். இவர் குமரி- கேரளம் எல்லை பகுதியான பாறசாலை அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த 26 வயது இளம்பெண்ணை கடந்த 4 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தார். இளம்பெண் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துமனையில் மருந்தாளுளராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
ஆரம்பத்தில் இவர்களின் காதலுக்கு பெண் வீட்டார் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் இருவீட்டார் சம்மதத்துடன் ராணுவ வீரருக்கும், இளம்பெண்ணுக்கும் பாறசாலையில் திருமணம் நடைபெற்றது.
பின்னர் மாலையில் திருமண வரவேற்பு விழா மணமகனின் ஊரான ரீத்தாபுரம் பகுதியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
அப்போது மதுபோதையில் இருந்த புதுமாப்பிள்ளை புதுப்பெண்ணின் தந்தையிடம் வம்பிழுத்து அவரிடம் தகராறு செய்ததோடு தகாத வார்த்தைகள் பேசி அவரையும், புதுப்பெண்ணையும் தாக்கிவிட்டு ஓடி விட்டார்.
புதுமாப்பிளை தாக்கியதில் காயம் அடைந்த புதுப்பெண் மற்றும் அவரது தந்தை ஆகிய இருவரும் நடந்த சம்பவம் குறித்து குளச்சல் போலீசில் புகார் கொடுத்தனர்.
பின்னர் இரவோடு இரவாக புதுப்பெண்ணை அவரது தந்தை தனது வீட்டிற்கே அழைத்து சென்றார்.
இதனால் காலையில் திருமணவிழாவில் இணைந்த காதல் ஜோடி மாலையில் நடைபெற்ற திருமண வரவேற்பு விழாவில் பிரிந்து சென்றது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.