சென்னை பள்ளிக்கரணையில் சதுப்புநில பாதுகாப்பு குறித்து அன்புமணி ராமதாஸ் விழிப்புணர்வு பிரசாரம்!

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தைப் பாதுகாப்பது குறித்து, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சென்னை பள்ளிக்கரணை பகுதியில் இன்று அதிரடி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.
சென்னை மாநகரின் மிக முக்கியமான இயற்கை அரணாக விளங்கும் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப் பகுதி ஆக்கிரமிப்புகளாலும், கழிவுகள் கொட்டப்படுவதாலும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த இயற்கை வளத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று பள்ளிக்கரணை பகுதியில் நேரடியாகக் களமிறங்கி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சார இயக்கத்தில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுடன், பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவரும் பாமக முக்கிய நிர்வாகியுமான சௌமியா அன்புமணியும் இணைந்து கலந்துகொண்டார்.
அவரும் அங்கிருந்த பொதுமக்களிடமும், பெண்களிடமும் சதுப்பு நிலத்தை ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு எவ்வளவு முக்கியம் என்பது குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.
பிரச்சாரத்தின் போது அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் சௌமியா அன்புமணி ஆகியோர் அப்பகுதி பொதுமக்களைச் சந்தித்துப் பேசினர். அப்போது அவர்கள் முக்கியக் கருத்துக்களை மக்களிடம் எடுத்துரைத்தனர்
சென்னை பெருநகரப் பகுதியை வெள்ளப் பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாப்பதில் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் எவ்வளவு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது என்பதை விளக்கினர்.
இப்பகுதியை சுற்றியுள்ள லட்சக்கணக்கான மக்களின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரத்திற்கு இந்த சதுப்பு நிலமே அடித்தளமாக இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டினர்.
அழியும் நிலையில் உள்ள இந்த இயற்கைச் சூழலையும், அங்கு வாழும் பறவைகள் உள்ளிட்ட பல்லுயிரினங்களையும் பாதுகாக்க பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சார இயக்கத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளும், பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் நிர்வாகிகளும், பெருந்திரளான தொண்டர்களும் கலந்துகொண்டனர்.
அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் சௌமியா அன்புமணியின் இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முயற்சிக்கு அப்பகுதி பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் தங்களது ஆதரவைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.