சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் அதிநவீன கண் அறுவை சிகிச்சை முறை அறிமுகம்: முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்று தொடங்கி வைத்தார்!

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள புகழ்பெற்ற டாக்டர் அகர்வால் கண் மருத்துவமனையில் புதிய அதிநவீன கண் அறுவை சிகிச்சை தொழில்நுட்பத்தின் அறிமுக விழா இன்று நடைபெறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, புதிய மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் நவீன கண் அறுவை சிகிச்சை முறைகளை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்தார்.
பொதுமக்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த கண் சிகிச்சைகளை மிகக் குறைந்த நேரத்திலும் துல்லியமாகவும் வழங்கும் நோக்கில் இந்த நவீன அறுவை சிகிச்சை முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கண் கண்புரை, விழித்திரை பிரச்சனைகள் மற்றும் ஒளிவிலகல் குறைபாடுகளை அதிநவீன லேசர் மற்றும் கணினி சார்ந்த கருவிகளின் உதவியுடன் மிகக் குறைந்த காயம் மற்றும் விரைவான குணமடையும் வசதியோடு மேற்கொள்ள இத்தொழில்நுட்பம் வழிவகுக்கிறது.
இந்த அறிமுக விழாவில் அகர்வால் கண் மருத்துவமனையின் முன்னணி கண் மருத்துவ நிபுணர்கள், மூத்த நிர்வாகிகள், அரசு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர். நவீன கருவிகளின் செயல்பாடு மற்றும் சிகிச்சையின் நன்மைகள் குறித்து மருத்துவக் குழுவினர் நேரில் விளக்கமளித்தனர். சென்னை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மக்களுக்கு இப்புதிய சிகிச்சை முறை பெரும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.