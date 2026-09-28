மேடவாக்கம் குளத்தில் கிடைத்த 13ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு.. சென்னையின் பழமையான நீர்ப் பாசன அமைப்பின் சின்னம்

சென்னை மேடவாக்கம் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் உள்ள குளத்தில் சமீபத்தில் 13ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேடவாக்கம் குளத்தை புனரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தன்னார்வலர்களால் இந்தக் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டது.
இந்த ‘தூம்பு’ கல்வெட்டில் கி.பி. 1268இல் பாசனத்திற்காக கட்டப்பட்ட ஒரு மதகு பற்றிய விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.
இது, இன்றைய சென்னையைச் சுற்றியிருந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நீர்ப் பாசன முறைகளை குறித்த புதிய சான்றுகளை அளிக்கிறது.
கல்வெட்டின் பொருளை விளக்கிய மூத்த கல்வெட்டியலாளர் எஸ். ராஜவேலு, தெலுங்கு சோழ மன்னர் ஸ்ரீ விஜயகந்த கோபாலனின் 20வது ஆட்சியாண்டில் இந்த மதகு கட்டப்பட்டதை இது பதிவு செய்துள்ளதாகக் கூறினார்.
ராஜவேலுவின் கூற்றுப்படி, கி.பி. 1268ல் ஒரு வணிகரால் பாசனத்திற்காக இந்த மதகு கட்டப்பட்டது. இந்தக் கல்வெட்டு ஒரு பண்டைய நீர் மேலாண்மை அமைப்புக்கான சான்று என்றும், பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே அப்பகுதியில் நீரைக் கட்டுப்படுத்தவும் விநியோகிக்கவும் உள்கட்டமைப்பு இருந்ததை இது காட்டுகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்தக் கல்வெட்டு, இன்று மேடவாக்கம் என்று அழைக்கப்படும் மோனவாக்கம் ஏரியைக் குறிப்பிடுகிறது. சென்னையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஒரு காலத்தில் குடிநீர் மற்றும் பாசனத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பல ஏரிகள் இருந்தன என்பதை இந்தக் கண்டுபிடிப்பு சுட்டிக்காட்டுவதாக ராஜவேலு கூறினார்.
மேலும், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஏரிகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
மேடவாக்கத்திலுள்ள ஆர்வலர் எம். பூங்குன்றன், பண்டைய மேடவாக்கம் ஏரி ஒரு காலத்தில் மிகவும் பெரியதாக இருந்திருக்கலாம் என்றும், ஆனால் இப்போது ஒரு சிறிய பகுதிக்குள் சுருங்கிவிட்டது என்றும் கூறினார்.
இந்தக் கல்வெட்டு, தற்போதைய குளத்திற்கும் தமிழ்நாட்டின் பரந்த ஏரி கட்டும் மரபுகளுக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பையும் வழங்குகிறது.