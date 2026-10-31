பள்ளிக்குள் புகுந்து வாலிபர் கொடூர தாக்குதல் - ஆந்திராவில் பயங்கரம்

ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ரப்தாடு மண்டலப் பஞ்சாயத்து உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியர் ஒருவர் வகுப்பறையில் இருந்தபோது, வாலிபர் ஒருவர் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட மின்சார சங்கிலி ரம்பத்துடன் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்து மாணவர்களைத் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் அனந்தபூர் மாவட்டம், ரப்தாடு மண்டலத்தில் உள்ள ஒரு அரசுப் பள்ளியில் சனிக்கிழமை காலை பாடம் நடந்துகொண்டிருந்தபோது, 21 வயது இளைஞர் ஒருவர் பவர் ஸாவுடன் 10-ஆம் வகுப்புக்குள் நுழைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவர் இரண்டு மாணவிகளைத் தாக்கியதில், இருவரும் காயமடைந்தனர், அவர்களில் ஒருவரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.
காவல்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையின் படி ரப்தாடு கிராமத்தில் உள்ள மாவட்டப் பஞ்சாயத்து உயர்நிலைப் பள்ளியில் காலை சுமார் 10.30 மணியளவில் இந்தத் தாக்குதல் நிகழ்ந்துள்ளது. ஆசிரியர் ஒருவர் வகுப்பறையில் இருந்தபோதும், பாடங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தபோதும் இந்தத் தாக்குதல் நிகழ்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட இரு சிறுமிகளும் அவசர சிகிச்சைக்காக அனந்தபுரத்தில் உள்ள அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு நேராக அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர்.காவல்துறையின் முதற்கட்ட தகவலின்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் பெயர் ஹேமந்த் என்கிற தும்மு. இவர் தர்மாவரம் நகரை சேர்ந்தவர் என கூறப்படுகிறது.
தாக்குதலுக்குப் பிறகு, அவர் பள்ளியிலிருந்து தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர் தலைமறைவாக உள்ளார், அவரைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான தேடுதல் வேட்டை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.இந்தத் தாக்குதல் மாணவர்கள் மற்றும் பள்ளியில் பணிபுரியும் ஊழியர்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியது.
சம்பவத்தின் குற்றவாளியைக் கண்டறியவும், தாக்குதலுக்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகளைப் புரிந்துகொள்ளவும் காவல்துறை விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான நோக்கம் குறித்தும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவரான முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ராப்தாடு மாவட்ட பஞ்சாயத்து உயர்நிலைப் பள்ளியில், 10-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் தனது வகுப்பறைக்குள் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்டிருப்பது என்னை மிகவும் அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளதுடன், கடும் கோபத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. பள்ளிகளுக்குள் நமது இளம் மாணவிகளைக் குறிவைக்கும் தாக்குதல்தாரிகளுக்கு நமது சமூகத்தில் இடமில்லை" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.