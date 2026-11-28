பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்தவும், நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் சமநிலையான பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதி செய்யவும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உதவும் என்று பாஜக தெரிவித்துள்ளது.
நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்த வழிவகுக்கும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாஜக ஆதரித்தது. தேசக் கட்டமைப்பில் பெண்களுக்கு மேலும் வலுவான பங்கை வழங்குவதற்கான தீர்க்கமான உறுதிப்பாடாக இது அமைகிறது என்று அக்கட்சி கூறியுள்ளது.
செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் சுதான்ஷு திரிவேதி, எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களை நிராகரித்தார். எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் கவலைகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை என்றும், தேர்தல் செயல்பாடு மற்றும் ஜனநாயக அமைப்புகளை வலுப்படுத்தவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
மக்களவை மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டைச் செயல்படுத்த இந்த மசோதா உதவும் என்று சுதான்ஷு திரிவேதி கூறினார். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த இந்தக் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மற்றும் சட்டமியற்றும் அமைப்புகளில் அவர்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பதில் பாஜக உறுதியாக உள்ளது என்பதை இது காட்டுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், நாட்டின் மாறிவரும் மக்கள்தொகை மற்றும் பிராந்திய நிலவரங்களுக்கு ஏற்பத் தொகுதிகளைச் சீரமைப்பதன் மூலம், நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் மிகவும் சமநிலையானதாகவும் பொருத்தமானதாகவும் மாறும் என்று பாஜக தெரிவித்துள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறை நடைமுறை தேர்தல் ஆதாயத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது தொகுதிகளின் எல்லைகள் தவறாக மாற்றியமைக்கப்படலாம் என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளை திரிவேதி மறுத்தார். சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான வழிமுறைகள் மூலம் இந்தச் செயல்முறை முன்னெடுக்கப்படும் என்றும், அதில் வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். நாடாளுமன்றத்தின் வரவிருக்கும் கூட்டத்தொடரில் இந்த மசோதா விவாதத்திற்கு வரும் நிலையில், பெண்கள் இடஒதுக்கீடு, தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்வு மற்றும் ஜனநாயகப் பிரதிநிதித்துவம் ஆகியவை குறித்து ஆளும் கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே காரசாரமான விவாதங்கள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.