நோயாளிகள் மருத்துவமனைகள் குறித்த தகவல்களைப் பெறவும், புகார்களைப் பதிவு செய்யவும் உதவும் வகையில் 'ஸ்வஸ்த் காசி' என்ற செயலியைத் தொடங்கவும் சுகாதாரத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டுள்ள 14 தனியார் மருத்துவமனைகளில் விதிமீறல்கள் மற்றும் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், அவற்றுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப் பரிந்துரைக்கும் அறிக்கை லக்னோவில் உள்ள மாநில சுகாதார முகமைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாகவும் சுகாதாரத் துறை அதிகாரி தெரிவித்தார்.
செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய தலைமை மருத்துவ அதிகாரி நரேந்திர பிரதாப் சிங், மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தின் கீழ் 214 தனியார் மருத்துவமனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். ஆயுஷ்மான் அட்டை வைத்திருந்த போதிலும் சில மருத்துவமனைகள் நோயாளிகளிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதாகவும், தவறான பில்களை வழங்குவதாகவும், இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ள சேவைகளுக்குக் கூடுதல் கட்டணம் கேட்பதாகவும் புகார்கள் வந்தன.
நடத்தப்பட்ட ரகசிய விசாரணையில் 14 மருத்துவமனைகளில் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்ட நிலையில், அவற்றைத் திட்டத்தின் பட்டியலில் இருந்து நீக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், உரிய நடவடிக்கைக்கான பரிந்துரை அறிக்கை லக்னோ மாநில சுகாதார முகமைக்கு அனுப்பப்பட உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
விதிமுறைகளை மீறியதாக 94 அல்ட்ராசவுண்ட் மையங்களின் பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி கூறினார். வாகன நிறுத்த வசதிகள் இல்லாமை, தகுதிவாய்ந்த மருத்துவர்கள் இல்லாமை மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களால் பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு மீறல்கள் ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளன.
மேலும், மாதிரிகள் வேறு இடங்களுக்குப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்படும் என்று கூறி, உண்மையான கட்டணத்தை விடப் பல மடங்கு அதிகமாக நோயாளிகளிடம் வசூலித்த பதிவு செய்யப்படாத ரத்த சேகரிப்பு மையங்களையும் சுகாதாரத் துறை அடையாளம் கண்டுள்ளது. சட்டவிரோத நர்சிங் ஹோம்கள், கிளினிக்குகள் மற்றும் பரிசோதனை மையங்களை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க 10 முதல் 12 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சிங் தெரிவித்தார்.
நோயாளிகள் மருத்துவமனைகள் குறித்த தகவல்களைப் பெறவும், புகார்களைப் பதிவு செய்யவும் உதவும் வகையில் 'ஸ்வஸ்த் காசி' என்ற செயலியைத் தொடங்கவும் சுகாதாரத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது. கிடைக்கக்கூடிய மருத்துவ வசதிகள், சிகிச்சை மற்றும் பரிசோதனைக் கட்டணங்கள், மருத்துவர்களின் தகுதிகள், சிறப்புத் துறைகள் மற்றும் பதிவு எண்கள் ஆகிய விவரங்களைத் தனியார் மருத்துவமனைகள் தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிகிச்சை நடைமுறைகள் தொடங்குவதற்கு முன்பே சிகிச்சைக் கட்டணங்கள் குறித்து நோயாளிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், மருத்துவர்கள் மருந்துச் சீட்டுகளைத் தெளிவாக எழுதுவதுடன், பிராண்டட் மருந்துப் பெயர்களுக்குப் பதிலாக ஜெனரிக் பெயர்களையே முன்னுரிமையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் சிங் வலியுறுத்தினார். இது தொடர்பாகப் புகார்கள் பெறப்பட்டால் மருத்துவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் எச்சரித்தார்.