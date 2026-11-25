இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து மொத்தம் 1,700 இந்தியர்கள் அமெரிக்காவால் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும், சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை மத்திய அரசு உறுதியாக எதிர்ப்பதால், மக்களின் நடமாட்டம் தொடர்பான பிரச்சினைகளில் அமெரிக்காவுடன் ஒத்துழைத்து வருகிறது என்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) தெரிவித்தது.
வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயஸ்வால், தனது வழக்கமான ஊடக சந்திப்பில் இவ்விவகாரம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்தார்.
"இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து, 1,700 இந்தியர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர். குடியேற்றம் மற்றும் நடமாட்டம் தொடர்பாக அமெரிக்காவுடன் எங்களுக்கு தொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்பு உள்ளது. மேலும், சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை இந்தியா உறுதியாக எதிர்க்கிறது. நாடு கடத்துதல் தொடர்பான விஷயங்களில் அமெரிக்காவுடன் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு உள்ளது," என்று அவர் கூறினார்.
சாத்தியமான நாடுகடத்தல்கள் தொடர்பான வழக்குகளில் அமெரிக்க தரப்பில் இருந்து தகவல்கள் கிடைத்தவுடன், இந்திய அரசு மக்களின் குடியுரிமையை சரிபார்க்கிறது என்று ஜெயஸ்வால் கூறினார். 2025-ஆம் ஆண்டு முதல் 4,840-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் அமெரிக்காவால் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் ஜூலை மாதம் தெரிவித்திருந்தது.
டிரம்ப் நிர்வாகம், ஒரு பெரிய ஒடுக்குமுறையின் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்காவில் உள்ள சட்டவிரோத குடியேறிகளை குறிவைத்து வருகிறது.