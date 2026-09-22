இன்று 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் விழா: குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு விருதுகளை வழங்குகிறார்!

இந்திய திரையுலகின் மிக உயரிய விருதான 'தாதாசாகேப் பால்கே விருது' மூத்த கன்னட நடிகர் ஆனந்த் நாக் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இந்திய திரைப்படத்துறையின் மிக உயரிய கவுரவமாகக் கருதப்படும் 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா இன்று குஜராத்தில் மிகவும் விமரிசையாக நடைபெறுகிறது. இதுவரை தலைநகர் டெல்லியில் மட்டுமே நடத்தப்பட்டு வந்த இந்தத் தேசிய விருதுகள் விழா, நாட்டின் பிற மாநிலங்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்ற மத்திய அரசின் புதிய முடிவின்படி, முதன்முறையாக டெல்லிக்கு வெளியே குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஏக்தா நகரில் நடத்தப்படுகிறது.
இன்றைய விழாவில் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்மு பங்கேற்று, 2024-ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த திரைப்படங்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்.
இவ்விழாவை காண விரும்பும் சினிமா ரசிகர்களுக்காக நேரலை ஒளிபரப்பிற்கு விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்று பிற்பகல் 3:00 மணி முதல் விழா நேரலையாகத் தொடங்கும். தூர்தர்ஷனின் அதிகாரப்பூர்வ தொலைக்காட்சியான 'டிடி நேஷனல்' வழியே தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக பார்க்கலாம். இணையத்தில் நேரடியாகப் பார்க்க விரும்புபவர்கள் DD National YouTube சேனலில் நேரடியாக காணலாம்.
மொத்தம் 92 பிரிவுகளில் சிறந்த கலைஞர்கள் இவ்விருதுகளைப் பெறுகின்றனர். இந்திய திரையுலகின் மிக உயரிய விருதான 'தாதாசாகேப் பால்கே விருது' மூத்த கன்னட நடிகர் ஆனந்த் நாக் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மேலும், மம்மூட்டி, கார்த்திக் ஆர்யன் மற்றும் யாமி கெளதம் உள்ளிட்ட பல முன்னணி திரைப் பிரபலங்கள் இந்த ஆண்டின் முக்கிய விருதுகளைப் பெறுகின்றனர்.