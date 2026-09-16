இந்தியா

திருப்பதி கோவிலில் ஒரே நாளில் ரூ.4.70 கோடி உண்டியல் வசூல்!

நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் 61 ஆயிரம் பேர் தரிசனம் செய்தனர்.
Tirupati Temple
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Summary

உலகப் பிரசித்தி பெற்ற திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு தினந்தோறும் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்த பக்தர்களின் எண்ணிக்கை, உண்டியல் காணிக்கை மற்றும் லட்டு விற்பனை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களைத் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது.

61 ஆயிரம் பக்தர்கள் தரிசனம்

திருப்பதி மலையில் பக்தர்களின் வருகை தொடர்ந்து கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. தேவஸ்தான புள்ளிவிவரங்களின்படி, நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் 61,000-க்கும் அதிகமான பக்தர்கள் ஏழுமலையானைக் கண்டு தரிசித்துள்ளனர்.

குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரம் அச்சிடப்பட்ட டைம் ஸ்லாட் டோக்கன்கள் இல்லாமல், வழக்கமான இலவச தர்ம தரிசன வரிசையில் சென்ற பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கு சுமார் 4 மணி நேரம் வரை காத்திருந்ததாகக் கோவில் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தலைமுடி காணிக்கை மற்றும் உண்டியல் வருவாய்

ஏழுமலையானுக்குத் தங்களின் நேர்த்திக்கடனை செலுத்துவதற்காக நேற்று ஒரே நாளில் 18 ஆயிரத்து 722 பக்தர்கள் தலைமுடி காணிக்கை அளித்துள்ளனர்.

பக்தர்கள் தங்களின் வேண்டுதலாகக் காணிக்கையாகச் செலுத்தியதில், நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் ரூ. 4 கோடியே 70 லட்சம் உண்டியல் வருவாயாக வசூலாகியுள்ளதாகத் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

லட்டு விற்பனை மற்றும் அன்னப்பிரசாதம்

திருப்பதிக்கு வரும் பக்தர்களின் முக்கிய அங்கமான பிரசாத விநியோகமும் நேற்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.

நேற்று ஒரே நாளில் 3 லட்சத்து 20 ஆயிரம் லட்டுகள் பக்தர்களால் வாங்கப்பட்டு விற்பனையாகின.

திருமலைக்கு வருகை தந்த பக்தர்களில் 1 லட்சத்து 84 ஆயிரம் பேர் தேவஸ்தானம் வழங்கிய இலவச அன்னப்பிரசாதத்தைப் பெற்றுக்கொண்டனர்.

திருமலையில் உள்ள அஸ்வினி மருத்துவமனையில் நேற்று ஒரே நாளில் 3,189 பக்தர்கள் அவசர மற்றும் பொதுவான மருத்துவச் சிகிச்சைகளைப் பெற்றுப் பயனடைந்துள்ளனர்.

தற்போது வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் விசேஷ தினங்கள் இல்லாத போதிலும், ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் சீராகக் காணப்படுகிறது.

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