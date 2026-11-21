ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், விளையாட்டுத் துறை முன்னெடுப்புகள் குறித்துப் பகிர்ந்து கொண்டதோடு, மத்திய அரசு மற்றும் அரசியல் எதிர்க்கட்சிகள் மீதும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
உலகப் புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவை விரைவில் மாநிலத்திற்கு அழைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகத் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார். ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், விளையாட்டுத் துறை முன்னெடுப்புகள் குறித்துப் பகிர்ந்து கொண்டதோடு, மத்திய அரசு மற்றும் அரசியல் எதிர்க்கட்சிகள் மீதும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
அர்ஜென்டினாவின் பிரபல கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியை ஏற்கனவே ஐதராபாத்திற்கு அழைத்து வந்ததைச் சுட்டிக்காட்டிய ரேவந்த் ரெட்டி, தற்போது கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவை அழைத்து வர மாநில அரசு முயற்சித்து வருவதாகக் கூறினார். மெஸ்ஸி தனது விருப்பமான கால்பந்து வீரர் என்றும், ஒரு காலத்தில் டியாகோ மரடோனாவும் தனக்கு மிகவும் பிடித்த வீரராக இருந்தார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அமலாக்கத் துறை, சிபிஐ மற்றும் வருமான வரித் துறை ஆகிய மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை அரசியல் ஆதாயங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். நாடு, மதம் மற்றும் மொழி அடிப்படையில் பிளவுகளை உருவாக்குவதாகவும், ஏழை மக்களின் உரிமைகளைப் பறிக்க அரசு முயற்சிப்பதாகவும் அவர் கூறினார். மேலும், 'வாக்குத் திருடர்கள் அரியணையை விட்டு இறங்க வேண்டும்' என்ற காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் முழக்கத்திற்குப் பரவலான ஆதரவு பெருகி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் மோடியை 'பயணப் பிரதமர்' என்று குறிப்பிட்ட ரேவந்த் ரெட்டி, அவர் எத்தனை முறை வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றார் என்பதற்கே கணக்கில்லை என்றும், வாழ்நாளில் ஒருபோதும் உண்மை பேசியதில்லை என்றும் விமர்சித்தார். அதிகாரத்தை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்ட பாஜக பொய்களை மட்டுமே கையாள்வதாகவும், பொதுமக்களின் பணத்தைக் கொள்ளையடித்து அதானியின் பைகளை நிரப்புவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
தேசியக் கடன் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் வரலாறுமத்திய அரசின் கடன் சுமை அதிகரித்தது குறித்துப் பேசிய ரேவந்த் ரெட்டி, பிரதமர் மோடிக்கு முன்பு இருந்த அனைத்துப் பிரதமர்களின் ஆட்சிக் காலத்திலும் சேர்ந்த மொத்தக் கடன் ரூ. 53 லட்சம் கோடி என்ற நிலையில், கடந்த 12 ஆண்டுகளில் மட்டும் மோடி ரூ. 120 லட்சம் கோடி தேசியக் கடனைச் சேர்த்துள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டினார். நாட்டிற்குச் சுதந்திரம் பெற்றுத் தந்த ஒரே கட்சி காங்கிரஸ் மட்டுமே என்றும், மற்ற அனைத்துக் கட்சிகளும் அதிகாரத்திற்காகவே உருவானவை என்றும் அவர் கூறினார்.
காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நிலைத்திருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். தெலங்கானா அரசியலில் பிஆர்எஸ் தலைவரான கே. சந்திரசேகர் ராவ்-ஐ மட்டுமே தமது முக்கிய அரசியல் எதிரியாகக் கருதுவதாகவும், அவரது மகன் கே.டி. ராமராவ் -ஐ அவ்வாறு கருதவில்லை என்றும் ரேவந்த் ரெட்டி கூறினார். கே.டி.ஆர். ஒரு 'மேனேஜ்மென்ட் கோட்டா' தயாரிப்பு என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.