உச்ச நீதிமன்றத்தில் 3 புதிய நீதிபதிகள் பதவியேற்பு: நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 37 ஆக உயர்வு!

குஜராத், டெல்லி மற்றும் தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களின் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள், உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகளாக நேற்று முறைப்படி பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதன் மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் மொத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 37 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையிலான கொலீஜியம் அமைப்பு பின்வரும் 3 உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்கப் பரிந்துரை செய்தது.
நீதிபதி சுனிதா அகர்வால் (குஜராத் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி)
நீதிபதி டி.கே. உபாத்யாயா / தேவேந்திர குமார் உபாத்யாயா (டெல்லி உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி)
நீதிபதி அபரேஷ் குமார் சிங் (தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி)
கொலீஜியத்தின் இந்தப் பரிந்துரையை ஏற்று, மத்திய அரசின் சட்ட அமைச்சகம் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ நியமன அறிவிப்பாணையை வெளியிட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று நடைபெற்ற அதிகாரப்பூர்வ விழாவில் இந்த மூன்று நீதிபதிகளும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாகப் பிரமாணப் பத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு முறைப்படி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி உட்பட மொத்தம் 38 நீதிபதிகள் பதவி வகிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த 3 புதிய நீதிபதிகளின் வருகைக்குப் பின், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தற்போதைய நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை 37 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் 1 நீதிபதி இடம் மட்டுமே காலியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், நீதிபதி சுனிதா அகர்வாலின் நியமனத்தின் மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் உள்ள பெண் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்ந்துள்ளது.