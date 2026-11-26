ஒவ்வொரு அறுகோணத்திலும் சம்பந்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்கான தரப்படுத்தப்பட்ட படக்குறியீட்டுடன், அதற்குரிய 'High Fat' (அதிக கொழுப்பு), 'High Sugar' (அதிக சர்க்கரை) அல்லது 'High Salt' (அதிக உப்பு) ஆகிய சொற்களும் தெளிவாக இடம்பெற வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உணவுப் பொட்டலங்களின் முன்பக்க ஊட்டச்சத்து அடையாளப்படுத்தலில் தனித்தனி எச்சரிக்கை சின்னங்களை இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. நுகர்வோர் உணவுப் பொருட்களை வாங்கும்போது சரியான முடிவெடுக்கவும், ஆரோக்கியமான உணவுத் தேர்வுகளை மேற்கொள்ளவும் இந்த முன்பக்க ஊட்டச்சத்து விவரம் உதவுகிறது.
நீதிபதிகள் ஜே.பி.பார்திவாலா மற்றும் கே.வினோத் சந்திரன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்திற்கு முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது. ஒரே அறுகோணத்திற்குள் அனைத்தையும் இணைப்பதற்குப் பதிலாக, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒவ்வொரு ஊட்டச்சத்திற்கும் தனித்தனி அறுகோணம் இடம்பெற வேண்டும் என நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஒவ்வொரு அறுகோணத்திலும் சம்பந்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்கான தரப்படுத்தப்பட்ட படக்குறியீட்டுடன், அதற்குரிய 'High Fat' (அதிக கொழுப்பு), 'High Sugar' (அதிக சர்க்கரை) அல்லது 'High Salt' (அதிக உப்பு) ஆகிய சொற்களும் தெளிவாக இடம்பெற வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உப்புடன் சேர்த்து, 'சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரை' மற்றும் 'சேர்க்கப்பட்ட கொழுப்பு' என்பதற்குப் பதிலாக, 'மொத்த சர்க்கரை' மற்றும் 'நிறைவுற்ற கொழுப்பு' ஆகியவற்றையே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஊட்டச்சத்துகளாகக் கருத வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்திய உணவு வழிகாட்டுதல்கள் (DGI, 2024) வருவதற்கு முன்பிருந்தே ஆணையத்திடம் நிலவி வந்த நீண்டகால ஒருமித்த கருத்துக்கு ஏற்ப இதைச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அமர்வு வலியுறுத்தியுள்ளது.