வரலாறு காணாத உச்சத்தில் சர்க்கரை விலை – வரியில்லா இறக்குமதிக்கு மத்திய அரசு அதிரடித் திட்டம்!

இந்தியாவில் வரவிருக்கும் தொடர் பண்டிகைக் காலங்களை முன்னிட்டு, சர்க்கரையின் தேவை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளதால் அதன் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
இதனைக் கட்டுப்படுத்தவும், உள்நாட்டுச் சந்தையில் சர்க்கரை விநியோகத்தை அதிகரிக்கவும் "வரியில்லா சர்க்கரை இறக்குமதி" உள்ளிட்ட பல்வேறு அவசர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது.
இந்தியாவின் முக்கிய சர்க்கரை வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றான மகாராஷ்டிராவின் கோலாப்பூரில், மொத்த விற்பனையில் 100 கிலோ (ஒரு குவிண்டால்) சர்க்கரையின் விலை நடப்பு ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து இதுவரை சுமார் 20% வரை உயர்ந்துள்ளது.
தற்போது சர்க்கரை விலை ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.5,350 என்ற வரலாற்றுச் சாதனை அளவைத் தொட்டுள்ளது. உள்நாட்டில் சர்க்கரை இருப்பு போதுமான அளவு இருப்பதாக அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டாலும், சந்தையில் சர்க்கரைக்கான தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக வியாபாரிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி, தசரா, தீபாவளி போன்ற முக்கியப் பண்டிகைகள் அடுத்தடுத்து வருவதால், இனிப்புகள் மற்றும் பலகாரங்கள் தயாரிப்பிற்கு சர்க்கரையின் தேவை மிக அதிகமாக இருக்கும்.
இந்த திடீர் தேவையைச் சமாளிக்க, வெளிநாடுகளில் இருந்து சர்க்கரையை இறக்குமதி செய்வது மட்டுமே தற்போதைய ஒரே தீர்வு என மும்பை சர்க்கரை வியாபாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
சர்க்கரை விலையைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர மத்திய அரசு தனி ஒரு நடவடிக்கையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், பல்வேறு உத்திகளைப் பரிசீலித்து வருகிறது. வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சர்க்கரைக்கான இறக்குமதி வரியைக் குறைத்து, குறைந்த விலையில் சர்க்கரை கிடைக்க வழிவகை செய்தல்.
இந்தியா கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சர்க்கரையை பெரிய அளவில் இறக்குமதி செய்யாத நிலையில், தற்போது இந்த முடிவை எடுக்க அரசு முன்வந்துள்ளது. பெரிய மொத்த வியாபாரிகள் சர்க்கரையைப் பதுக்கி வைத்துச் செயற்கைத் தட்டுப்பாட்டை உருவாக்குவதைத் தடுக்க, அவர்கள் எவ்வளவு சர்க்கரையை இருப்பு வைக்கலாம் என்பதற்கான உச்ச வரம்பைக் குறைப்பது.
சர்க்கரை ஆலைகள் மாதந்தோறும் உள்நாட்டுச் சந்தைக்கு விடுதலை செய்யும் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிப்பது. அக்டோபர் முதல் தொடங்கவுள்ள புதிய கரும்புப் பருவத்தில், எத்தனால் தயாரிப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கரும்பின் அளவைக் குறைத்து, அதை முழுமையாகச் சர்க்கரை உற்பத்திக்குத் திருப்புவது. இதன் மூலம் சர்க்கரை உற்பத்தி இந்தியாவில் அதிகரிக்கும்.
உலகிலேயே சர்க்கரையை மிக அதிகமாகப் பயன்படுத்தும் நாடு இந்தியாதான் என்பதால், இந்தியாவின் இந்த இறக்குமதி முடிவு சர்வதேச அளவிலும் சர்க்கரை சந்தையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.