இந்தியா

"பொய்ப் பிரசாரம் செய்பவர்களுக்கு விழுந்த பலத்த அடி" – அனுராக் தாக்கூர் யாரை கூறினார்?

146 வார்டுகளில் பாஜக 78, காங்கிரஸ் 53, சுயேச்சை 15 வென்றனர்.
Anurag Thakur
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Summary

சமீபத்தில் பல்வேறு தளங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பெற்று வரும் தேர்தல் வெற்றிகள், கட்சியின் சிறந்த ஆட்சி நிர்வாகத்திற்கு மக்கள் வழங்கிய தெளிவான சான்றிதழ் என்று பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனுராக் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, ஜெய்ப்பூர் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாஜக பெற்றுள்ள பிரம்மாண்ட வெற்றி, அரசாங்கத்தின் செயல்திறனுக்கு மக்கள் அளித்த நேரடி அங்கீகாரம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற பொதுக் கணக்குக் குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக "பிங்க் சிட்டி" என்று அழைக்கப்படும் ஜெய்ப்பூர் வந்த அவர், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேட்டி அளித்தார்.

32 மாத கால சிறந்த ஆட்சிக்குக் கிடைத்த அங்கீகாரம்

இது குறித்து அவர் கூறியதாவது, "நாடாளுமன்ற பொதுக் கணக்குக் குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ளது. ஜெய்ப்பூர் நகருக்கு வந்ததில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

இங்கு நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாஜக பெற்றுள்ள மகத்தான வெற்றி, கடந்த 32 மாதங்களாக ராஜஸ்தானில் முதலமைச்சர் தலைமையிலான பாஜக அரசின் சிறந்த நிர்வாகத்திற்கும் செயல்திறனுக்கும் மக்கள் வழங்கிய முத்திரையாகும்.

மேலும் இந்த ஆதரவு அலை நகராட்சித் தேர்தல்களோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை என்று கூறிய அவர், டெல்லி பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் போன்ற நாட்டின் உயர்மட்ட வளாகத் தேர்தல்களிலும் பாஜக ஆதரவு பெற்ற மாணவர் அமைப்புகள் சிறப்பான வெற்றியைப் பெற்றுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.

இந்த வெற்றிகள், நாட்டின் இளைஞர்கள் பாஜகவின் கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருப்பதை உணர்த்துவதோடு, "பொய்ப் பிரசாரங்களை" பரப்புபவர்களுக்கு விழுந்த பலத்த அடியாகும் என்றும் தாக்கூர் சாடினார்.

காங்கிரஸ் மீது கடுமையான விமர்சனம்

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் அண்மைக்கால மாணவர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகள் குறித்துப் பேசிய அனுராக் தாக்கூர், எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் கலாச்சாரம் வீழ்ச்சியடைந்து வருவதை இந்த நிகழ்வுகள் அம்பலப்படுத்தியுள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.

"காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பாடு மட்டும்தான் மோசமாக உள்ளது என்று நாம் நினைத்தோம். ஆனால், தற்போது அவர்களிடம் நாகரிகமும் இல்லை என்பது வெளிப்பட்டுள்ளது.

அவர்கள் எவ்வளவு தரம் தாழ்ந்து போயிருக்கிறார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது. ஒருபுறம் தனது வயதான தாயாரை மதித்துப் போற்றும் ஒரு பிரதமர் இருக்கிறார்.

மறுபுறம் ராகுல் காந்தியின் மேடையில் இருந்து ஒரு வயதான பெண்மணிக்கு எதிராகத் தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இது பெண்களைப் பற்றிய காங்கிரஸின் மனநிலையையும் அவர்களின் மோசமான மதிப்பீடுகளையும் காட்டுகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர், முன்பு நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களையும் நினைவு கூர்ந்தார்.

மேலும், தொகுதி மறுவரையறை உள்ளிட்ட காரணங்களை முன்வைத்து, பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து முடக்கி வருவதாகவும், பெண்களுக்கு நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் பிரதிநிதித்துவம் கிடைப்பதை அவர்கள் விரும்பவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார்.

ஜெய்ப்பூர் மேயர் தேர்தல்: குறுக்கு வாக்குப்பதிவு தந்திரங்கள் பலிக்காது!

இதற்கிடையில், வரும் செப்டம்பர் 25 அன்று நடைபெறவுள்ள ஜெய்ப்பூர் மாநகராட்சி மேயர் தேர்தலை முன்னிட்டு, காங்கிரஸ் கட்சி குறுக்கு வாக்குப்பதிவு மூலம் தந்திரமாக வெற்றி பெற முயல்வதாக எழுந்துள்ள புகார்களுக்கு ராஜஸ்தான் மாநில பாஜக தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான மதன் ரத்தோர் நேற்று கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

மதன் ரத்தோர் இதுகுறித்து பேசுகையில், "முன்பெல்லாம் எங்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்திய காங்கிரஸ், இப்போது குறுக்கு வாக்குப்பதிவு தங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும் என்று கூறுகிறது. இதன் பொருள் என்ன?

அவர்கள் தங்களுக்குள் சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். எங்களை 'மேனேஜ்' செய்வதாகக் கூறிய அவர்கள், இப்போது தாங்களே அதைச் செய்ய முயல்கிறார்கள்.

அவர்கள் எவ்வளவு தலைகீழாக நின்றாலும், இத்தகைய தந்திரங்கள் பாஜகவிடம் ஒருபோதும் பலிக்காது." என்று கூறினார்.

தேர்தல் களம்

ராஜஸ்தான் தேர்தல் ஆணையத்தின் அட்டவணைப்படி, மேயர் மற்றும் துணை மேயர் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனை இன்று நடைபெறுகிறது. மனுக்களைத் திரும்பப் பெற செப்டம்பர் 22 கடைசி நாளாகும்.

ஜெய்ப்பூர் மாநகராட்சி தேர்தலில் பாஜக சார்பில் மேயர் வேட்பாளராக சுனில் கோத்தாரி களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜெய்ப்பூர் மாநகர பாஜக தலைவர் அமித் கோயல் பேசுகையில், சுனில் கோத்தாரி நீண்ட காலம் கட்சிக்காக உழைத்த கண்ணியமான பண்பாளர் என்றும், கட்சியில் எந்தவித அதிருப்தியோ அல்லது உட்கட்சிப் பூசலோ இல்லை என்றும், அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் வெற்றிக்காக உழைப்பதாகவும் உறுதியளித்தார்.

வார்டு நிலவரம்:

மொத்தம் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 146 வார்டுகளில், பாஜக 78 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப் பெரும்பான்மையுடன் முன்னிலையில் உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி 53 இடங்களையும், சுயேச்சைகள் 15 இடங்களையும் பெற்றுள்ளனர்.

பெரும்பான்மை பலம் உள்ளதால் சுனில் கோத்தாரி பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று மேயராவது உறுதி என பாஜகவினர் முழு நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்.

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