தீபாவளிக்கு முன்பே களைகட்டிய பங்குச் சந்தை: வங்கிப் பங்குகள் அதிரடி ஏற்றம்!

தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு எழுச்சி காணப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வர்த்தகத்தின் முடிவில் சந்தைகள் லாபத்துடன் நிறைவடைந்த நிலையில், வங்கித்துறை பங்குகள் இந்த மீண்டு வருதலுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்து சந்தையை மேலே இழுத்துச் சென்றுள்ளன.
வர்த்தக வாரத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் நேர்மறையான எண்ணங்கள் மேலோங்கி இருந்தன. குறிப்பாக, HDFC Bank மற்றும் ICICI Bank போன்ற முன்னணிப் பொது மற்றும் தனியார் துறை வங்கிப் பங்குகளின் விலை முறையே 3.6 சதவீதம் மற்றும் 2.7 சதவீதம் வரை உயர்ந்து வர்த்தகமானது. இந்த வலுவான ஏற்றம் ஒட்டுமொத்த நிஃப்டி 50 குறியீட்டையும் கணிசமாக உயர்த்த உதவியது.
இதர முக்கிய நிறுவனங்களின் பங்குகள் கலவையான முடிவுகளை வெளிப்படுத்தினாலும், நிதி நிறுவனங்களின் மீதான வாடிக்கையாளர்களின் ஆர்வம் மற்றும் வைப்பு நிதி வளர்ச்சி குறித்த சாதகமான கணிப்புகள் சந்தைக்குப் பலம் சேர்த்துள்ளன. சில அரசு வங்கிப் பங்குகளின் செயல்பாடுகள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இல்லாவிட்டாலும், ஒட்டுமொத்த சந்தையின் போக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நிலையிலேயே இருந்தது.
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி வரவிருக்கும் சிறப்பு 'முகூர்த்த வர்த்தக' நிகழ்வை எதிர்நோக்கி முதலீட்டாளர்கள் காத்திருக்கும் வேளையில், சந்தையின் இந்த திடீர் ஏற்றம் வர்த்தக வட்டாரங்களில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பண்டிகைக் காலக் கொண்டாட்டங்களின் தொடக்கமாகக் கருதப்படும் இந்த நேர்மறையான வர்த்தக முடிவு, புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் ஆர்வத்தைத் தூண்டி உள்ளதாக சந்தை வல்லுநர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கின்றனர்.