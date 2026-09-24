பங்குச் சந்தையில் பயங்கர சரிவு: ஒரே நாளில் 1,200 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்த சென்செக்ஸ்!

வர்த்தகத்தின் இடைப்பகுதியில் பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 1,200 புள்ளிகளுக்கும் அதிகமாக வீழ்ச்சியடைந்து 73,590 புள்ளிகள் நிலைக்கு சரிந்தது.
இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளில் இன்றைய வர்த்தகத்தின் போது கடுமையான விற்பனை அழுத்தம் ஏற்பட்டு, சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி ஆகிய இரண்டும் பயங்கர வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன.
வர்த்தகத்தின் இடைப்பகுதியில் பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 1,200 புள்ளிகளுக்கும் அதிகமாக வீழ்ச்சியடைந்து 73,590 புள்ளிகள் நிலைக்கு சரிந்தது. அதேபோல, என்எஸ்இ நிஃப்டி 350 புள்ளிகளுக்கும் மேல் சரிந்து, முக்கிய ஆதரவு நிலையான 23,100 என்ற அளவிற்கும் கீழ் இறங்கியது. இந்த அதிரடி வீழ்ச்சியால் முதலீட்டாளர்களுக்குப் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
சர்வதேசச் சந்தையில் ப்ரெண்ட் ரக கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 102 டாலரைத் தாண்டி உயர்ந்ததே இந்தச் சரிவுக்கு முதன்மை காரணமாகக் கருதப்படுகிறது. மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் சர்வதேச அமைதியற்ற சூழல் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற அச்சம் முதலீட்டாளர்களிடையே எழுந்துள்ளது.
அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தைகள் வீழ்ச்சியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அந்நாட்டின் கருவூல பாண்ட் வரவு விகிதங்கள் பல ஆண்டுகளின் உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்துள்ளது. இதனால் வட்டி விகிதங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு உயர்விலேயே நீடிக்கும் என்ற பயம் உலகளாவிய சந்தைகளில் பரவி, இந்திய சந்தைகளிலும் எதிரொலித்துள்ளது.
அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் சரிவைச் சந்தித்தது. அந்நிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளில் இருந்து தங்களது முதலீடுகளைப் பெருமளவில் திரும்பப் பெற்று வருவதும் இந்தச் சரிவை மேலும் தீவிரமாக்கியுள்ளது.
இன்றைய வர்த்தகத்தில் வங்கி மற்றும் நிதித்துறை பங்குகள் பலத்த அடி வாங்கின. குறிப்பாக பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், ஆக்ஸிஸ் வங்கி, பஜாஜ் ஃபின்சர்வ், எச்டிஎஃப்சி லைஃப், ஆதாணி எண்டர்பிரைசஸ் மற்றும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகிய முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்குகள் கடுமையாகச் சரிந்தன. சந்தையின் ஒட்டுமொத்தப் போக்கும் எதிர்மறையாகவே நீடித்து வருகிறது.