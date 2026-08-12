இந்தியா

இந்தியா - வங்கதேச எல்லையில் பாக். உளவாளி அதிரடி கைது!

சிறப்பு அதிரடிப்படை வீரர்கள் தேடுதல் வேட்டை நடத்தி ரவுஃபை கைது செய்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
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இந்தியா - வங்கதேசம் எல்லைப் பகுதிக்கு அருகே, பாகிஸ்தான் நாட்டவர் என சந்தேகிக்கப்படும் ஒருவர் உட்பட இரண்டு பேரை மேற்கு வங்க சிறப்பு அதிரடிப்படை கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பாகிஸ்தானின் பைசலாபாத்தை சேர்ந்த ராணா ரவுஃப் என்ற வஹாப் ஆலம், வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் ஹப்ரா பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்யப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

தேடுதல் வேட்டை:

கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், பங்காவோன் அருகே உள்ள ஹப்ரா பகுதியில் சிறப்பு அதிரடிப்படை வீரர்கள் தேடுதல் வேட்டை நடத்தி ரவுஃபை கைது செய்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

ரவுஃபிற்கு பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான ஐ.எஸ்.ஐ.-யுடன் தொடர்பு இருப்பதாக புலனாய்வாளர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர் என்றும், இந்தியாவில் அவரது செயல்பாடுகள், தொடர்புகள் மற்றும் நடமாட்டங்களை விசாரித்து வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கொல்கத்தாவின் டாப்சியாவில் செவ்வாயன்று கைது செய்யப்பட்ட முகமது எஜாஸ் என அடையாளம் காணப்பட்ட மற்றொரு நபருக்கு, ரவுஃபுடன் நேரடித் தொடர்பு இருந்ததாகவும், அவர் இந்திய அடையாள அட்டைகளைப் பெற உதவியதாகவும் கூறப்படுகிறது என அவர்கள் தெரிவித்தனர், ஆனால் அவரது அடையாளத்தை வெளியிடவில்லை.

ரகசிய தகவல்:

"போங்கான் எல்லையை நோக்கி ரவுஃப் நகர்வது குறித்த குறிப்பிட்ட தகவல்கள் எங்களுக்குக் கிடைத்தன. அதனையடுத்து, ஹப்ரா பகுதியில் உள்ள ஜெஸ்ஸோர் சாலையில் அவரை கைது செய்தோம். ஐ.எஸ்.ஐ.-யுடன் அவருக்கு உள்ளதாகக் கூறப்படும் தொடர்புகள், அவர் இந்திய அடையாள ஆவணங்களை பயன்படுத்தியது, மற்றும் அவர் வங்கதேசத்திற்குள் நுழைய முயன்றாரா என்பது குறித்து நாங்கள் விசாரித்து வருகிறோம்.

இந்தியாவுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு அவர் சிறிது காலம் நேபாளத்தில் தங்கியிருந்தார், பின்னர் மேற்கு வங்கத்தில் குடியேறினார். அவரிடமிருந்து பல இந்திய அடையாள அட்டைகள் மீட்கப்பட்டன. அவரிடமிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆதார் அட்டையில் டாப்சியா முகவரி இருந்தது," என்று சிறப்பு அதிரடிப்படை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

சட்டவிரோத என்ட்ரி:

புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, ரவுஃப் 2012-இல் நேபாளம் வழியாக சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தார்.

ரவுஃப், நாட்டில் உள்ள பல்வேறு ரயில்கள் மற்றும் ஆயுதப் படைகளின் நடமாட்டங்களைக் கண்காணித்து வந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வில்லியம் கோட்டை உட்பட, கொல்கத்தாவில் உள்ள முக்கிய இடங்களை ரவுஃப் கண்காணித்து வந்ததை சிறப்பு அதிரடிப்படை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.

ராணா தனது கைபேசியை அழித்துவிட்டதாகவும், அவர் கைது செய்யப்பட்டபோது அவரிடமிருந்து எந்த மின்னணு சாதனமும் மீட்கப்படவில்லை என்றும் அந்த அதிகாரி கூறினார்.

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