மீண்டும் தீவிரமடையும் தென்மேற்கு பருவமழை: செயற்கைக்கோள் தரவுகளை வெளியிட்டு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

இந்தியாவில் சில நாட்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகு தென்மேற்கு பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடையத் தொடங்கியுள்ளது. நாட்டின் கிழக்கு மற்றும் மத்தியப் பகுதிகளில் திரண்டுள்ள பெரும் மேகக் கூட்டங்களை இந்தியாவின் மேம்படுத்தப்பட்ட INSAT-3DS வானிலை செயற்கைக்கோள் துல்லியமாகப் படம்பிடித்து அனுப்பியுள்ளது. இதன் மூலம் அடுத்த சில நாட்களுக்கு நாட்டின் பல மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
INSAT-3DS செயற்கைக்கோளின் தெர்மல் அகச்சிவப்பு படங்கள், வங்கக் கடலின் வடபகுதியிலிருந்து தொடங்கி ஒடிசா, சத்தீஸ்கர், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் இந்தோ-கங்கைச் சமவெளி வரை பரந்து விரிந்த அடர்ந்த மேகக் கூட்டங்களைக் காட்டுகின்றன. ஆழமான வெப்பச்சலனம் காரணமாக உருவாகியுள்ள இந்த 'கியுமுலோநிம்பஸ்' ரக மேகங்கள், இடி மின்னலுடன் கூடிய மிகக் கனமழையை உருவாக்கும் திறன் கொண்டவை.
வரவிருக்கும் இந்த மழைப் பொழிவு நாடு முழுவதும் ஒரே சீராக இருக்காது என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். கிழக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியப் பகுதிகள் அதிக அளவு மழைப்பொழிவைப் பெறவுள்ள நிலையில், நாட்டின் மேற்கு மற்றும் தெற்குப் பகுதிகள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான அல்லது மிதமான மழையையே சந்திக்கும். டெல்லி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் பரவலான புதுமழைக்கான வாய்ப்புகள் நிலவுகின்றன.
பருவமழையின் இந்த மீட்சி, குறிப்பாக 'காரிஃப்' பருவச் சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகளுக்குப் பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. நெல், பருத்தி, கரும்பு போன்ற பயிர்களுக்குத் தேவையான நீர் ஆதாரத்தை இது உறுதிசெய்யும். மேலும், மத்திய மற்றும் கிழக்கு இந்திய அணைகளின் நீர்மட்டமும் கணிசமாக உயர வாய்ப்புள்ளது. தொடர் மழை எச்சரிக்கை காரணமாகத் தாழ்வான பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறும், உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.