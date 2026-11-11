புற்றுநோயுடனான போராட்டத்தை முதல்முறையாக உறுதிப்படுத்திய சோனியா காந்தி

பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நேற்று (செவ்வாய் கிழமை) வெளியிடப்பட்ட சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை, அரசியல் வட்டாரங்களில் நீண்ட காலமாக கிசுகிசுக்கப்பட்டு வந்த, ஆனால் ஒருபோதும் பகிரங்கமாக உறுதிப்படுத்தப்படாத ஒரு விஷயத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொள்கிறது.
அது, ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசின் இரண்டாவது ஆட்சி காலத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட புற்றுநோயுடனான போராட்டம் என்பதாகும். பரவலாக ஊகிக்கப்பட்டதை போல நியூ யார்க் நகரில் உள்ள மெமோரியல் ஸ்லோன் கெட்டரிங் புற்றுநோய் மையத்தில் அல்லாமல், அவருக்கு இரண்டு அறுவை சிகிச்சைகள் எங்கு நடைபெற்றன என்பது குறித்தும் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தினர்.
முதலில் இத்தாலியின் மிலன் அருகே உள்ள ஐரோப்பிய புற்றுநோயியல் நிறுவனத்திலும், பின்னர் ராட்டர்டாமில் உள்ள எராஸ்மஸ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ மையத்திலும் அவை நடைபெற்றன. சோனியாவின் கூற்றுப்படி , அவருக்கு அவ்வப்போது ஆஸ்துமா மற்றும் ஒவ்வாமை பாதிப்புகள் ஏற்பட்டபோதிலும், 2010-ஆம் ஆண்டு வரை அவருக்குப் பெரிய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் எதுவும் இருந்ததில்லை.
அப்போது, மார்பகப் புற்றுநோய் இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஊடகங்களின் பரபரப்பை தவிர்க்க விரும்பியதால், அவர் இந்தியாவில் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்ள விரும்பவில்லை. ராஜீவ் என்னை நோக்கி கையை நீட்டி, என்னை பார்த்து புன்னகைப்பதை நான் கண்டேன்.
தனது மருத்துவர்களுடன் நீண்ட கலந்தாலோசனைக்குப் பிறகு, ஐரோப்பிய நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் தலைவருமான புகழ்பெற்ற அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் வெரோனேசியிடம் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்ள சோனியா காந்தி முடிவு செய்தார்.
'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆஃப் லவ்' என்ற தனது புத்தகத்தில் சோனியா இவ்வாறு எழுதுகிறார், “அறுவை சிகிச்சை நாளன்று, நான் அறுவை சிகிச்சை அறைக்குள் தள்ளிக்கொண்டு செல்லப்பட்டபோது, ராகுலும் பிரியங்காவும் என் கையைப் பிடித்து, எல்லாம் நலமாகிவிடும் என்று உறுதியளித்தபடி என் நெற்றியில் முத்தமிட்டனர்.”
அதன்பிறகு, மயக்க மருந்தின் தாக்கத்தில் இருந்த நான், டாக்டர் வெரோனேசி அவர்களுடன் என் படுக்கையருகே இருப்பதை பார்த்தேன். அவர், 'கவலைப்பட தேவையில்லை, எல்லாம் நல்லபடியாக முடிந்துவிட்டது, எந்த எச்சங்களும் இல்லை' என்று அறிவித்ததை கேட்டதும் எனக்கு எவ்வளவு நிம்மதியாக இருந்தது!
அவர், பாதுகாப்பிற்காக சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத ஒன்று உட்பட இரண்டு கட்டிகளை அகற்றினார், மேலும் எனக்கு ஐந்து வார கதிர்வீச்சு சிகிச்சையை மிச்சப்படுத்துவதற்காக, அறுவை சிகிச்சையின்போதே கதிர்வீச்சு சிகிச்சையையும் மேற்கொண்டார் . இருப்பினும், ஒரு வருடம் கழித்து, வழக்கமான தொடர் பரிசோதனைகளில் கணையத்தில் ஒரு கட்டி இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இந்த முறை, புகழ்பெற்ற கணைய அறுவை சிகிச்சை நிபுணரான டாக்டர் காஸ்பர் வான் ஐஜ்க் என்பவரால் சிகிச்சை பெறுவதற்காக சோனியா எராஸ்மஸ் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டார். மீண்டும், அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்பு ராகுலும் பிரியங்காவும் அவர் அருகில் இருந்தனர். மயக்கத்துடனும் தாகத்துடனும் அவர் கண்விழித்தபோது, அவர்கள், “அம்மா, மாமா, எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது — ஒன்றும் கெடுதல் இல்லை!” என்று அழைப்பதை அவர் கேட்டார். அதிர்ஷ்டவசமாக, அந்தக் கட்டி ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்பட்டதால், அது புற்றுநோய்க்கு முந்தைய ஆரம்பகட்ட நிலையில் இருந்தது என்று மருத்துவர் பின்னர் விளக்கினார்.