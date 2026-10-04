SIR, ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக கைகோர்த்த தாக்கரே சகோதரர்கள்.. மும்பையில் பிரமாண்ட பேரணி

ஞானேஷ் குமாரை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியிலிருந்து நீக்க கோரி மும்பையில் தாக்கரே சகோதரர்கள் இன்று பேரணி நடத்தினர்.
ஞானேஷ் குமாரை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று சிவசேனா (யூபிடி) தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே மற்றும் மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா (எம்என்எஸ்) தலைவர் ராஜ் தாக்கரே ஆகியோர் தலைமையில் மும்பையில் மாபெரும் எதிர்ப்புப் பேரணி இன்று நடைபெற்றது.
'விராட் கர்ஜனா மோர்ச்சா' (மாபெரும் கர்ஜனை பேரணி) எனப் பெயரிடப்பட்ட இந்தப் பேரணி, தெற்கு மும்பையில் உள்ள மெட்ரோ சினிமாவில் தொடங்கி பிருஹன் மும்பை மாநகராட்சி (பிஎம்சி) தலைமையகம் வரை சென்றது.
இந்தப் பேரணியில் காங்கிரஸ் மற்றும் சரத் பவார் தலைமையிலான என்சிபி கட்சிகளின் மாநிலத் தலைவர்களும் பங்கேற்றனர்.
வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்தில் (எஸ்ஐஆர்) நடந்ததாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக பேரணியில் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
ஞானேஷ் குமாரை பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் அல்லது அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் அழைப்பு விடுத்தனர்.
அரசியல் போட்டியாளர்களான உத்தவ் தாக்கரே மற்றும் ராஜ் தாக்கரே ஆகியோர் தங்களது கருத்து வேறுபாடுகளைக் கடந்து ஒன்றாகத் தோன்றுவது இது மூன்றாவது முறையாகும்.
மகாராஷ்டிராவில் பள்ளிகளில் இந்தியை கட்டாயமாக்கும் அரசின் முடிவு திரும்பப் பெறப்பட்டதை கொண்டாடுவதே இருவரும் இணைந்து எடுத்த முதல் நடவடிக்கையாகும்.
பின்னர், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராகப் போராட அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தனர். தற்போது, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை அவரது பதவியிலிருந்து நீக்கக் கோரி மீண்டும் கைகோர்த்துள்ளனர்.
முன்னதாக வெள்ளிக்கிழமை அன்று, அபிஜீத் தீப்கே தலைமையிலான 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' (சிஜேபி) ஏற்பாடு செய்திருந்த பேரணியில், ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி மும்பை சிவாஜி பூங்காவில் ஏராளமான மக்கள் திரண்டனர்.