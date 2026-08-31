டெல்லியில் அதிர்ச்சி: வீதியோரம் மீட்கப்பட்ட புதிதாகப் பிறந்த பிஞ்சுக் குழந்தை!

குழந்தையைக் கண்டெடுத்த உடனடியாக, காவல்துறையினர் தாமதிக்காமல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் அவசரப் பிரிவுக்குக் கொண்டு சென்றனர்.
தென்கிழக்கு டெல்லியின் சரிதா விஹார் பகுதிக்கு உட்பட்ட ஆலி மோட் அருகே வீதியோரத்தில் ஆதரவற்ற நிலையில் அழுகுரலுடன் கிடந்த புதிதாகப் பிறந்த பெண் குழந்தையை டெல்லி காவல்துறை ரோந்துப் படையினர் மீட்டுள்ளனர். சுமார் ஆறு முதல் ஏழு நாட்களே ஆன அந்தப் பிஞ்சு குழந்தை, ஆபத்தான சூழ்நிலையில் சாலையோரத்தில் கைவிடப்பட்டுக் கிடந்ததை அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த காவல் துறையினர் மீட்டெடுத்தனர்.
குழந்தையைக் கண்டெடுத்த உடனடியாக, காவல்துறையினர் தாமதிக்காமல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் அவசரப் பிரிவுக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு மருத்துவக் குழுவினர் குழந்தைக்குத் தேவையான அவசர முதலுதவி மற்றும் மருத்துவச் சிகிச்சைகளை உடனடியாக வழங்கி கண்காணித்து வருகின்றனர். காவல்துறையினரின் விரைவான தலையீடே குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்ற முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது என மருத்துவர்கள் பாராட்டினர். தற்போது குழந்தை மருத்துவர்களின் தொடர் கண்காணிப்பில் பாதுகாப்பாக உள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர், குழந்தையைக் கைவிட்டுச் சென்றவர்கள் யார் என்பது குறித்தும், எந்த சூழ்நிலையில் இச்சம்பவம் நடந்தது என்பது குறித்தும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆலி மோட் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ளவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி, குழந்தையின் பெற்றோரையோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நபர்களையோ அடையாளம் காணும் முயற்சியில் காவல்துறையினர் இறங்கியுள்ளனர்.