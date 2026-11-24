கேரளாவில் உட்கட்சிப் பூசல் மற்றும் கூட்டணி ஆட்சியில் அனைத்துக் கட்சிகளும் கலந்தாலோசிக்கப்படுகின்றனவா என்பது தொடர்பான சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில், சசி தரூர் தெளிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார். தாம் எந்தவொரு கோஷ்டியிலும் அங்கம் வகிப்பதில்லை என்றும், 'யு' என்றால் ஒற்றுமை என்ற பொருளில் தாம் 'காங்கிரஸ் யு' பிரிவைச் சேர்ந்தவர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவனந்தபுரம் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினரான சசி தரூர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி அரசில் அங்கம் வகிக்கும் அனைத்துக் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். எனவே, எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன்பு கூட்டணிக் கட்சிகளின் கருத்துகளைக் கருத்தில் கொள்வதற்கான உரிய நடைமுறை அரசில் உள்ளது என்று அவர் திட்டவட்டமாகக் கூறினார்.
கட்சிக்குள் தாம் எந்த அணியிலும் இல்லை என்பதை வலியுறுத்திய சசி தரூர், அரசியலில் ஈடுபட்ட நாளிலிருந்தே ஒரு கட்சியில் இருக்கும்போது கோஷ்டி அரசியல் இருக்கக் கூடாது என்பதே தமது நிலைப்பாடு என்று தெரிவித்தார். "நான் ஐ காங்கிரஸும் அல்ல, ஏ காங்கிரஸும் அல்ல; நான் காங்கிரஸ் யு, இதில் 'யு' என்பது ஒற்றுமையைக் குறிக்கிறது" என்று அவர் கூறினார்.
கேரள காங்கிரஸில் பாரம்பரியமாகக் கருணாகரன் தலைமையிலான 'ஐ குரூப்' மற்றும் ஏ.கே. ஆண்டனி தலைமையிலான 'ஏ குரூப்' ஆகிய இரு முக்கிய அணிகள் செயல்பட்டு வந்தன. ஆண்டனி தேசிய அரசியலுக்குச் சென்ற பிறகு உம்மன் சாண்டி 'ஏ குரூப்'-இன் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றார். கருணாகரன் 2005-ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸிலிருந்து விலகியதைத் தொடர்ந்து, ரமேஷ் சென்னித்தலா 'ஐ குரூப்'-இன் முக்கியத் தலைவராக உருவெடுத்தார்.
கடந்த சில காலமாகக் கேரள காங்கிரஸில் கோஷ்டிச் செயல்பாடுகள் ஓரளவு அடங்கியிருந்த நிலையில், சமீபத்திய தேர்தல்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் கோஷ்டி அரசியல் தலைதூக்குவது போன்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது. கூட்டணி அரசின் முடிவுகள் அனைவரிடமும் விவாதிக்கப்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள், கட்சிக்குள் அணி சார்ந்த நிலைப்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகப் பொறுப்பில் இல்லாத ஒருவரைக் கேரள பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக நியமிக்க வேண்டிய அவசியம் குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் சசி தரூர் இந்தக் கருத்துகளை முன்வைத்தார்.
கேரள பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டிக்குப் புதிய தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பது தொடர்பான விவகாரத்தை ஏற்கனவே கட்சியின் தேசியத் தலைமை கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்றுள்ளதாக சசி தரூர் தெரிவித்தார். இந்த விவகாரத்தில் விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தாம் நம்புவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். தற்போது மாநில மின்துறை அமைச்சராக உள்ள சன்னி ஜோசப் கேபிசிசி தலைவராகப் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.